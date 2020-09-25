رياضة | برشلونة يقترب من حسم الصفقة المنتظرة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 25 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يقترب من حسم الصفقة المنتظرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني أحرز تقدماً في مساعيه للتعاقد مع الأمريكي سيرجينو ديست نجم آياكس أمستردام الهولندي.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية نقلاً عن مصادر داخل النادي الكتالوني بأنه هناك تفاؤلاً في صفوف برشلونة بإنهاء صفقة ديست لصالحهم هذا الأسبوع وتقديمه في الكامب نو في الأسبوع المُقبل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه هناك إتفاق كامل على انضمام النجم الأمريكي إلى برشلونة، حيث تجاهل سيرجينو ديست عرض بايرن ميونخ الألماني ومتبقى فقط الإتفاق على صيغة دفع أموال الصفقة.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة باع نيلسون سيميدو إلى وولفرهامبتون الإنجليزي ويرغب في التعاقد مع ديست ليكون بديلاً له.