الامارات | بالصور.. سواريز يخضع للفحوصات في أتلتيكو مدريد قبل الانضمام لكتيبة سيميوني

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. سواريز يخضع للفحوصات في أتلتيكو مدريد قبل الانضمام لكتيبة سيميوني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رحب أتلتيكو مدريد الإسباني رسميا بالمهاجم الأوروغوياني لويس سواريز كلاعب جديد في صفوفه، وذلك بعد أن خضع اليوم الجمعة للفحص الطبي الروتيني قبل أن يوقع عقدا لمدة عامين مع فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.

وقال نادي العاصمة في موقعه الرسمي: "توصل أتلتيكو مدريد لاتفاق مع لويس سواريز لكي يصبح المهاجم لاعبا جديدا باللونين الأحمر والأبيض. خضع الأوروغوياني للفحص الطبي ووقع اليوم الجمعة عقداً لعامين مع نادينا".

وأعلن أتلتيكو في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء الماضي تعاقده مع ابن الـ33 عاما من خصمه المحلي برشلونة الذي كشف بدوره أن نادي العاصمة وافق على دفع ستة ملايين يورو للاعب.

وغادر الأوروغوياني الأربعاء آخر حصة تدريبية مع برشلونة باكيا بعدما حُسِمَ أمر رحيله عن النادي الكاتالوني مع قدوم المدرب الجديد الهولندي رونالد كومان الذي أعلم الأوروغوياني عندما استلم المهمة منتصف الشهر الماضي خلفا لكيكي سيتيين، بأنه لا يدخل ضمن مخططاته في الموسم الجديد.

وكان سواريز انتقل إلى صفوف برشلونة في عام 2014 قادما من ليفربول الانكليزي، حيث فاز في كاتالونيا بـ 13 لقبا، منها دوري أبطال أوروبا (2015) ولقب الدوري المحلي أربع مرات أعوام 2015 و2016 و2018 و2019.

وترك سواريز برشلونة وهو ثالث أفضل هداف في تاريخه مع 198 هدفا، خلف سيزار رودريغيس (232) والنجم المطلق والهداف الارجنتيني ليونيل ميسي (634).

وأعلن كومان بعد ايام قليلة من تعيينه مدربا للنادي الكاتالوني عدم اعتماده في موسم 2020-2021 على كل من سواريز، التشيلي آرتورو فيدال المنتقل أخيرا إلى إنتر ميلان الإيطالي والكرواتي إيفان راكيتيش العائد إلى ناديه السابق إشبيلية والمدافع الفرنسي صامويل أومتيتي.

ورأى أتلتيكو الجمعة أنه "مع قدوم لويس سواريز، ضم أتلتيكو مدريد هدافا رائعا يتمتع بخبرة أوروبية كبيرة، وتميز دائما بالتزامه على أرض الملعب ويعتبر من أفضل لاعبي العالم في مركزه".

وأشار أتلتيكو الى أن سواريز "بعيد كل البعد عن كونه الأوروغوياني الوحيد الذي لعب لنادينا. سيتشارك المهاجم غرفة الملابس مع خوسيه ماريا خيمينيز الذي خاض 190 مباراة مع أتليتي منذ وصوله في 2013... يتذكر كل مشجع للأحمر والأبيض دييغو فورلان الذي لعب 198 مباراة وأحرز 96 هدفا في خمسة مواسم مع النادي".

وهناك "لاعب آخر محبوب من قبل مشجعينا هو دييغو غودين. لعب قلب الدفاع 389 مباراة مع أتليتي، مما جعله اللاعب غير الإسباني الأكثر مشاركة في تاريخ النادي. فاز بثمانية ألقاب خلال الفترة التي قضاها في مدريد... لعب فرناندو كوريا 103 مباراة مع نادينا وكان جزءا من الفريق الذي حقق الثنائية في موسم 1995-1996. خاض كريستيان رودريغيز 98 مباراة وفاز بالكأس السوبر الأوروبية ولقب الليغا والكأس السوبر الإسبانية".

كما ذكر أتلتيكو خورخي "إل بوليا" دا سيلفا الذي لعب مع الفريق بين 1985 و1987، ودييغو ألونسو الذي لعب معه لموسم واحد معارا من فالنسيا وساهم في عودة نادي العاصمة عام 2002 الى الدرجة الأولى بعد موسمين في الدرجة الثانية.

ويبدأ سواريز مشواره مع فريقه الجديد بعد ظهر الجمعة بأول حصة تمرينية، لكن بغياب مدربه سيميوني الذي لا يزال في الحجر الصحي المنزلي نتيجة اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وبإمكان سواريز أن يسجل بدايته مع "روخيبلانكوس" اعتبارا من الأحد حين يبدأ نادي العاصمة مشواره في الدوري المحلي بمواجهة صعبة على أرضه ضد غرناطة المتصدر، وذلك بعد أن غاب عن المرحلتين الأوليين بسبب تأخر موسمه نتيجة وصوله الى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



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