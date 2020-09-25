شكرا لقرائتكم خبر عن الـ«VAR» يحرم حرس الحدود من فوز قاتل على طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم التعادل السلبي نتيجة لقاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود في مواجهة نظيره وضيفه طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم الجمعة، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري الممتاز.

شهدت أحداث المباراة تبادل الفريقين السيطرة على الكرة وتبادلا الهجمات، وسط تألق من المدافعين وحراس المرمى.

واشتعلت المباراة في اللحظات الأخيرة بعدما سجل حرس الحدود هدفًا قاتلًا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بعدما استلم أحمد شرويدة الكرة داخل منطقة الجزاء وهيأها للقادم من الخلف أنتوني لوكاسا ليودعها الشباك وتنطلق احتفالات جنونية بالهدف القاتل.

وبعد عودة حكم المباراة لتقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، قام بإلغاء الهدف بعدما ظهر وجود خطأ ارتكبه محمد عبدالفتاح «تاحا» مدافع الحرس ضد عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش في منتصف الملعب قبل تسجيل الهدف، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

بهذه النتيجة رفع حرس الحدود رصيده إلى النقطة 30 في المركز الخامس عشر، وارتفع رصيد طلائع الجيش إلى النقطة 34 في المركز التاسع.

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