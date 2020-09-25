شكرا لقرائتكم خبر عن «كلوب» يكشف آخر تطورات مصابي ليفربول.. وموقف ألكانتارا من مواجهة أرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، أن قائد الفريق جوردن هندرسون، لن يلحق بمباراة الريدز القادمة ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج»، والمقرر إقامتها على ملعب آنفيلد مساء الاثنين المقبل.

وأضاف كلوب، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، أن المدافع الكاميروني جويل ماتيب، سيستمر غيابه عن صفوف ليفربول حيث لم يعود إلى التدريبات الجماعية حتى الآن، في حين سيرحب كلوب بعودة المدافعين جو جوميز وبيلي كوميتيو بعد تعافيهما من الإصابة.

وقال المدرب الألماني، في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم الجمعة، للحديث عن استعدادات ليفربول لمباراة الاثنين: «ننتظر عودة جو (جوميز) إلى التدريبات اليوم، وبيلي أيضًا عاد للتدرب مع زملائه. جويل (ماتيب) لا يزال بعيدًا، وهندرسون لن يلحق بالمباراة.. هذا كل شي».

وبسؤاله عن جاهزية تياجو للعب أمام أرسنال، وهو الذي لعب 45 دقيقة ضد تشيلسي، أجاب المدرب الأفضل في الدوري الإنجليزي: «سنرى. لا يزال أمامنا ثلاثة أيام، وبعض اللاعبين بحاجة للتعافي من مباراة الأمس، لذا من المبكر أن نتحدث عن التشكيل الذي سنلعب به ضد أرسنال. لدي فكرة في رأسي، ولكن لماذا أتخذ قراري اليوم بينما لن تلعب المباراة إلا يوم الاثنين؟ نعم، سيكون أحد الخيارات التي سنفكر فيها بكل تأكيد».