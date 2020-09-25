شكرا لقرائتكم خبر عن الصحافة العالمية تُبرز استبعاد الهلال السعودي من دوري أبطال آسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواصلت ردود الفعل الغاضبة في الصحافة السعودية، بعد قرر الاتحاد الآسيوى لكرة القدم، باستبعاد فريق الهلال من دورى أبطال آسيا، بسبب مشاركته بقائمة تضم أقل من 13 لاعبًا في مباراته الأخيرة أمام شباب أهلى دبى.

وبعنوان بأى ذنب استبعد الهلال، نشرت جريدة «عكاز» السعودية تقريرا مطولا عن ردود الفعل العالمية من قرار استبعاد الهلال.

وأستهلت عكاز تقريرها بأن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، استند إلى المادة 43، في رفضه طلب تأجيل مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي، في دوري المجموعات، واعتباره منسحبا من دوري آبطال آسيا، إذ تقول المادة: «إذا كان لدى الفريق المشارك أو النادي أقل من 13 لاعباً (بما في ذلك حارس مرمى واحد) من أجل خوض المباراة، وذلك لأي سبب (سواء أكان متعلقاً بفيروس كوفيد-19 أم لا)، فإن الفريق أو النادي المشارك لا يكون قادراً على خوض المباراة، وسيكون هذا الفريق أو النادي مسؤولاً عن عدم إقامة المباراة، وبالتالي يتم اعتباره منسحباً من البطولة».

وتابع التقرير: «استغربت العديد من الصحف العالمية القرار الذي اتخده الاتحاد الآسيوي باستبعاد فريق الهلال بطل النسخة الآسيوية الماضية 2019 بعد عدم اكتمال النصاب الرسمي للاعبي الفريق في مباراتهم أمام فريق شباب أهلي دبي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات؛ نتيجة إصابة أغلب لاعبي الفريق الهلالي بفيروس «كورونا»، إذ اعتبر الهلال خاسراً بنتيجة 3/ صفر، وشطب نتائجه السابقة».

يذكر أن الهلال كان متصدراً لمجموعته حتى لو خسر مباراته الأخيرة أمام أهلي دبي، حيث قالت صحيفة «Digi Sport» الرومانية: «الاتحاد الآسيوي يستبعد الهلال من بطولته رغم تواجد النادي السعودي في الملعب وعدم رغبته بالانسحاب».

وقالت صحيفة «ole» العالمية: «‏موقف غريب في دوري أبطال آسيا، الهلال أراد اللعب بثلاثة حراس وبدون بدلاء واستبعدوه!».

فيما كتبت ‏صحيفة «@Gazzetta_it»: «لأول مرة نشاهد اتحادا قاريا يُقصي بطل البطولة، والسبب هي إصابات لاعبيه بكورونا».

وقالت صحيفة «Sport» البوسنية: «وضع غير مسبوق في دوري أبطال آسيا، تم شطب نتائج الهلال بسبب إصابة لاعبيه بفايروس كورونا».

وكتبت صحيفة «Gol Caracol» الكولومبية: «‏فضيحة آسيوية! إقصاء الهلال فريق (جوستافو كويلار) من دوري أبطال آسيا بسبب انتشار فايروس كورونا بالفريق».

فيما استغربت صحيفة «MARCA» الإسبانية من ‏القرار المفاجئ الذي اتخده الاتحاد الآسيوي، والذي جاء فيه إقصاء الهلال من المسابقة وهو بطل النسخة الماضية بسبب نقص الفريق بعد إصابتهم بفيروس كورونا، الهلال كان سيدخل اللقاء بـ(9) لاعبين واثنين حراس احتياطيين.

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وكشفت «heraldodemexico» المكسيكية: «الهلال تصدر مجموعته وتأهل لدور الـ16 ولكن الاتحاد الآسيوي قرر إقصاء الفريق من البطولة بسبب إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا».

من جانبهم، تحدث نجوم الهلال السابقين بعد استبعاد فريقهم، بداية قال نجم الدفاع الهلالي سابقاً صالح النعيمة: «سيدون التاريخ وستكتب في سجلاته تلك الملاحم التي سطرها فرسان الهلال ضد (الوباء العالمي والبلاء الآسيوي)، ارفعوا رؤوسكم يا أبطال فقد رفعتم رؤوسنا عالياً في ملحمة (الشموخ والصمود) وبرهنتم للعالم بأسره من أنتم ومن يكون ناديكم».

وقال النجم الجماهيري السابق ياسر القحطاني: «بغض النظر عن قرار إبعاد الهلال من البطولة الآسيوية، ورغم الظروف القاهرة، وبغض النظر عن مواقف الاتحاد الآسيوي السيئة مع الكرة السعودية بشكل عام والهلال بشكل خاص.. تبيّن لي أن الهلال أعظم من كل ما يحدث، وأن الهلال يمرض ولا يموت»، مضيفا: «واثق تماماً ومؤمن كذلك بالمثل (دع القوس لباريها) وهذا ما يدعوني للقول إنني أثق تمام الثقة بأن إدارة أخي فهد بن نافل بذلت الغالي والنفيس لإبقاء الهلال في المنافسة ولكن قدر الله وما شاء فعل، وأثق تماماً بأن هلالنا في أيدٍ أمينة لن تقبل بالتفريط بحق من حقوق زعيمنا، كلي فخر بنجوم حاربوا وضحوا من أجل رفع راية الوطن ومن أجل إسعاد جماهيرهم العريضة، نترك الأمور الإدارية لأصحاب الشأن ونقف إلى جانب هلالنا ودعم كل قرارات إدارة نادينا ورفع معنويات نجومنا».

وقال المعتزل حديثاً محمد الشلهوب: «من القلب شكرًا للهلال، من القلب شكراً للرجال، تخسرون بطولة رغم الصدارة ولا تخسرون مبادئ الهلال،‏ كسبتم احترام الجميع».