شكرا لقرائتكم تفاصيل جلسة فايلر مع بادجى فى مران الأهلى بسبب مواجهة طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق علي هامش مران الفريق مساء اليوم الجمعة ، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة طنطا المقرر لها مساء غدٍ السبت علي ستاد الاهلي الجديد بمدينة السلام في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.



فايلر وبادجى

من ناحية أخرى ، قاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق تدريبات قوية لثلاثي حراسة المرمي ، محمد الشناوي ومصطفي شوبير وحمزة علاء في المران المسائي اليوم الجمعة ، وحصل الثلاثي علي وحدات تدريبية متنوعة في المران الأخير الذي يسبق مواجهة طنطا ، كما قاد توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق اللاعبين في تدريبات بدنية قوية استعدادا لمواجهة الغد. ، وأجرى فايلر المدير الفني للفريق تقسيمة قوية للاعبين في المران الأخير اليوم علي ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة طنطا

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا الليلة استعدادا لمواجهة طنطا التي تقام مساء غدٍ السبت علي ستاد الاهلي الجديد بمدينة السلام في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز..ويمتلك الأهلي 76 نقطة يتصدر بهم جدول مسابقة الدوري التي حسمها الأهلي رسميًا للمرة 42 في تاريخ القلعة الحمراء والخامسة علي التوالي.