شكرا لقرائتكم خبر عن متعب يتحدث عن الفارق بين جوزية والبدرى فى توزيع الأدوار داخل الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عماد متعب نجم النادى الأهلى السابق ومنتخب مصر، عن الفارق بين مانويل جوزية وحسام البدرى مدربا القلعة الحمراء السابقين، فى توزيع الأدوار الدفاعية داخل الملعب على جميع اللاعبين، وقال متعب فى تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت: مانويل جوزية كان بيتخانق معايا أن وبركات وتريكة لما نرجع ندافع، كان يطالبنا بالقاء فى الجزء الأمامى وعدم الانشغال بالدفاع والرجوع عن نصف ملعب الفريق المنافس، وواصل حسام البدرى كان يضع أدواراً دفاعية للعشرة لاعبين المتواجدين بالملعب، وهذا الأمر يختلف من مدرب لآخر، على مستوى العالم.

فى سياق آخر، حددت إدارة النادي الأهلي الخميس القادم موعداً نهائياً لإعلان موقفها من رينيه فايلر المدير الفني للفريق، جاء ذلك بعد استيضاح كل الأمور وفي ضوء بنود التعاقد المبرم مع المدير الفني، كما أكدت الإدارة على أن كل ما يترد في وسائل الأعلام عن ترشيحات بديلة لخلافة فايلر كلام عار تماماً من الصحة ولم يتم التطرق إلى هذا الأمر خاصة وأن قرار الادارة بخصوص المدير الفني الحالي سوف يتحدد في الموعد المشار إليه وبما يخدم مصلحة النادي ويحافظ على مسيرة الفريق محلياً وقاريا ً.

من ناحية أخرى، يكثف مسئولو الأهلي من مفاوضاتهم لضم النجم يوسف البلايلي مهاجم الأهلي السعودي لتدعيم هجوم الفريق في الموسم الجديد، في ظل تعثر مفاوضات ضم المغربي أيوب الكعبي، الذي وقع للوداد المغربي خلال الساعات الماضية، وتري لجنة التخطيط بالأهلي ان البلايلي هو أفضل خيار لتدعيم الهجوم الأحمر في الموسم الجديد، خاصة بعد ترحيب اللاعب بارتداء القميص الأحمر وابدى موافقته علي تخفيض مطالبه الماديه ،في الوقت الذي يسير الأهلي بالتوازي في مفاوضات الأهلي السعودي الذي يملك عقد اللاعب، ويشترط الأهلي السعودي الحصول علي 4 ملايين دولار لبيع البلايلي، إلا أن إدارة الأهلي ترغب في تخفيض المبلغ لـ2 مليون دولار فقط.