شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن سلبية تحليل "رابيد تيست" لاعبيه قبل مواجهة طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سلبية تحليل الـ«رابيد تيست»، الذي أجراه ‏اللاعبون ، استعدادًا لمواجهة طنطا ، المقرر لها مساء غد ،السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز،‏ وأجرى الأهلي تحليل «رابيد تيست»، أمس، بعد تعديل البروتوكول الخاص بإجراء الفحوصات ‏والتحاليل الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل المباريات الرسمية في مسابقة الدوري الممتاز،‏ ويعلن رينيه فايلر، المدير الفني، قائمة الفريق، عقب انتهاء مران اليوم استعدادًا لمواجهة طنطا غدًا .‏

من ناحية أخرى ، يرفض مسئولو الأهلي الإقدام على خطوة الإعلان عن فسخ التعاقد مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول قبل يوم 1 أكتوبر المقبل بسبب الشرط الجزائي المدون في عقده والذي تقدر قيمته براتب 6 أشهر وهو ما يعادل مليون و150 الف دولار أى ما يوازي 18 مليون جنيه مصري، ويخشى مسئولو النادي الأهلي أن يستخدم فايلر الإعلان عن الفسخ من قبل إدارة الأهلي في مقاضاة الأهلي وشكواه للفيفا، والمطالبة بقيمة الشرط الجزائي حتى في حالة الاتفاق من الأن على فسخ التعاقد في المدة المُحددة.

واشترط رينيه فايلر الحصول على مكافأة الفوز ببطولة الدورى العام كاملة والمقدرة براتب شهرين بحيث يحصل على 400 ألف دولار فى ظل حصوله على 200 الف دولار شهرياً، وأكدت إدارة الأهلى للمدرب السويسرى أن صرف المكافأت فى النادى يكون فى نهاية الموسم وليس بعد الفوز بالمباريات مباشرة إلا أن فايلر وضع هذا البند كشرط أساسى للموافقة على ترحيل بند الفسخ فى عقده لمدة شهر، ووافقت إدارة الأهلى على رفع راتب السويسرى رينيه فايلر لـ200 الف دولار شهرياً بدلاً من 185 ألف دولار فقط أثناء تجديد عقده فى يونيو الماضى على أن يتم ذلك من تاريخه رغم انتهاء العقد الأول بنهاية الموسم الجارى، وبدأ فايلر فى الحصول على راتبه بعد التعديل بداية من شهر يوليو الماضى، فى الوقت الذى لم يتم رفع راتب جهازه المعاون.