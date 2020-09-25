شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يخطف التعادل السلبى من أنياب حرس الحدود بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريقا حرس الحدود وطلائع الجيش سلبياً فى المباراة التى جمعتهما على ستاد المكس بالاسكندرية ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري العام ، وانحصر اللعب وسط الملعب بين الفريقين طوال أحداث اللقاء وغابت الخطورة عن المرمى قبل أن يشهد الوقت المحتسب بدل الضائع إثارة كبيرة بين الفريقين بعد أن سجل تونى لوكاسا مهاجم حرس الحدود هدف قاتل فى الدقيقة 92 قبل أن يقرر الحكم طارق مجدى الغاؤه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعى وجود فاول لصالح عمرو جمال مهاجم الطلائع لتنتهى المباراة بالتعادل السلبى ويتقاسم الفريقين نقاط اللقاء.

وبذلك يحتل حرس الحدود المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 6 وتعادل في 12 وخسرفى 11 لقاء وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً فيما يحتل طلائع الجيش المركزالتاسع برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 7 وتعادل في 13 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.

وبدأ طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود اللقاء بتشكيل مكون من : "أحمد السعدنى، محمد عبد الفتاح، خالد سامى، عمرو الحلوانى، أحمد فتحي فيليكس، حسن مجدى، نانا أنتوى، محمد أسامة، مصطفى جمال، عبد اللطيف جريندو، وتوني لوكاسا".

فيما جلس على مقاعد البدلاء كل من: "أحمد شرويدة ومحمود رضا ويوسف محمد وجهاد جنيدى ومصطفى على وتونى جوميز ومحمد مصطفى شطا وعلى الزهدى وإبراهيم تونى".

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بينما بدأ عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش اللقاء بتشكيل مكون من : "محمد بسام - أحمد زولا - علي الفيل - أحمد سامي - محمد ناصف - فرانك ستيفن -أحمد هانى - أحمد سمير - محمد أشرف روقة - عمار حمدى - عمرو جمال".

فيما جلس على مقاعد البدلاء كل من :"احمد داوودا وخالد سطوحى وعاصم صلاح وحسام باولو واحمد كابوريا ومصطفى محمود وابو بكر ديارا وكيفين موهيرى ومحمد شحاته"

مباراة اليوم حملت الرقم 25 في تاريخ مواجهات الفريقين، أقيمت في الفترة من 2004/2005 وحتى 2015-2016، ثم مع عودة حرس الحدود الموسم الماضي.



يتفوق حرس الحدود بتحقيق الفوز في 11 لقاء، مقابل 7 للطلائع، وانتهت 8 مباريات بالتعادل ،سجل الطلائع 27 هدفاً فيما سجل حرس الحدود 29 هدفاً ، ويأتي أحمد حسن مكي على قمة هدافي المواجهات برصيد 4 أهداف، ويليه زميله أحمد عبدالغني برصيد 3 أهداف.

وانتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الفريقين بفوز حرس الحدود بثلاثية دون رد سجلها محمد عبد اللطيف جريندو هاتريك بالجولة الثانية عشرة للمسابقة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى 8 يناير 2020 .