شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف موقف الزمالك من عرض المحمدية لشراء أحداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع "سوبر كورة"، موقف نادى الزمالك من عرض شباب المحمدية المغربى لضم المغربى حميد أحداد مهاجم الفريق الأبيض المعار للرجاء البيضاوى المغربى، بعدما تقدمت إدارة نادى المحمدية بعرضا يقتضى بالحصول على خدمات أحداد بشكل نهائى بداية من الموسم المقبل، مقابل 650 ألف دولار، بعد تألق اللاعب هذا الموسم اللافت للنظر مع الرجاء المغربى.

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ويعد شرط الأبيض لرحيل أحداد أن يكون المقابل المالى مناسب لإمكانيات اللاعب وما قدمه هذا الموسم فى فترة الإعارة مع الرجاء، وكشفت تقارير صحفية، عن دخول نادى أم صلال القطرى، فى سباق التعاقد مع المهاجم المغربى حميد أحداد، وذكرت صحيفة "الراية" القطرية، أن مسئولى نادى أم صلال، يستعدون للتفاوض مع المهاجم المغربى حميد أحداد، من أجل الحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفى الجاري، لتعزيز هجوم الفريق فى الموسم المقبل، وأضافت الصحيفة، أن النادى القطرى قام بالإستغناء عن معظم لاعبيه المحترفين، من أجل تدعيم الفريق فى الموسم الجديد، بعدد من اللاعبين الجدد، ومنهم حميد أحداد، مهاجم الزمالك.

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وعرض هشام آيت منا، رئيس نادى شباب المحمدية، فى الفترة الماضية، على الزمالك استضافة الفريق فى المغرب خلال فترة تواجد الفريق الأبيض لمواجهة الرجاء المغربى، فى المباراة المقرر لها يوم 18 من شهر أكتوبر المقبل، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، ويحرص رئيس شباب المحمدية على إقامة علاقات طيبة مع الزمالك للتعاون المشترك مستقبلا.

واستقرت إدارة نادى الزمالك على تأجيل تقديم شكوى رسمية فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ضد الرجاء المغربي، فى قضية المغربى حميد أحداد مهاجم الزمالك المعار لصفوف النادى المغربى، بعد استكمال اللاعب للموسم الكروى مع الرجاء دون الحصول على موافقة رسمية من الزمالك بسبب توقف كورونا الذى حدث على أن يعود اللاعب فى الفترة المقبلة لمناقشة مصيره عقب النهاية الإعارة وفى ظل العلاقات الطيبة بين الناديين رفضت إدارة الزمالك تصعيد الأزمة للفيفا حتى لا يقع ضررًا على الفريق المغربى خاصة إن اللاعب قد شارك مع الرجاء فى مجموعة من المباريات مع النادى المغربى فى بطولة الدورى هناك.