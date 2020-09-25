مرعي وفوافي يقودان هجوم المقاصة أمام المقاولون العرب

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن على عاشور المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة، تشكيل فريقه لمباراة المقاولون العرب، المقرر انطلاقها في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 29 لمسابقة الدوري الممتاز. وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى: محمود حمدي. الدفاع: عصام صبحي وأحمد مودي وأحمد ياسين وأحمد محسن. خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وميدو جابر ومحمد إبراهيم. الهجوم: باولن فوافي وعمرو مرعي. Advertisements ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو ومصطفى شبيطة وحسني فتحي وأحمد صبيحة وشميلس بيكلي وعبدالله مجدي وصلاح عاشور ومحمد توني وصلاح أمين. الوضع في مصر

اصابات 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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