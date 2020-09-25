شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي يسعى لتحطيم رقم «إكرامي» في باقي مباريات الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبحث الأهلي عن بعض الأرقام القياسية في مبارياته المتبقية بالدوري، على رأسها كسر رقمه الخاص بأكبر عدد انتصارات في موسم واحد بالدوري (28 فوزًا في موسم 2017-2018).

ونجح الشناوى في الخروج بشباك نظيفة على مدار 22 مباراة من أصل 29 جولة خاضها الفريق، متفوقا على كافة حراس فرق الدوري هذا الموسم، مع العلم أن الزمالك لم يخض لقاء القمة الذي كان مقررا في فبراير الماضي، ليتم إعلان انسحابه.

ولم تهتز شباك الشناوي سوى في ست مباريات، حيث استقبلت شباكه 8 أهداف فقط ليصبح صاحب خط الدفاع الأقوى في البطولة المحلية، بواقع هدف أمام كل من أسوان ونادي مصر وبيراميدز وسموحة والإنتاج الحربي، وثلاثة من الزمالك.

وواصل الحارس الدولى تألقه في المباريات الأخيرة، حيث تصدى لركلتي جزاء في مباراتي الاتحاد السكندري ونادي مصر بخلاف التي تم إهدارها في مواجهة الإسماعيلي، ليحافظ على نظافة شباكه في آخر ثمانية جولات على التوالي بالدوري.

ويحتاج الشناوي مباراة وحيدة فيما تبقى من مباريات الموسم الجاري يحافظ خلالها على نظافة شباكه، لمعادلة الرقم القياسي في عدد مرات الخروج بشباك نظيفة في موسم واحد في تاريخ الدوري، والمسجل أيضا باسم الأهلي.

ويملك شريف إكرامي الرقم القياسي كأكثر الحراس حفاظًا على نظافة شباكه في نسخة واحدة من مسابقة الدوري الممتاز من حيث عدد المباريات، بعد محافظته على نظافة شباكه في 23 مباراة قبل ثلاثة أعوام، وتحديدا في موسم 2016/2017.

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