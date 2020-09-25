شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد الخميس المقبل موعدًا نهائيًا لإعلان مصير فايلر (بيان رسمي) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حددت إدارة النادي الأهلي، الخميس المقبل، موعدًا نهائيًّا لإعلان موقفها من السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

ونشر الموقع الرسمي للنادي، بيانًا رسميًا، أكد الأهلي خلاله أن القرار جاء ذلك بعد استيضاح كل الأمور، وفي ضوء بنود التعاقد المبرم مع المدير الفني.

كما أكدت إدارة الأهلي، أن كل ما يتردد في وسائل الإعلام عن ترشيحات بديلة لخلافة فايلر كلام عار تمامًا من الصحة، ولم يتم التطرق إلى هذا الأمر، خاصة أن قرار الإدارة بخصوص المدير الفني الحالي سوف يتحدد في الموعد المشار إليه، وبما يخدم مصلحة النادي ويحافظ على مسيرة الفريق محليًّا وقاريًّا.