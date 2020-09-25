شكرا لقرائتكم خبر عن بعد موافقته على شروط الاتفاق.. وليد أزارو يعود للدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة الرياضية السعودية، أن المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلى، وافق على كافة الشروط التي تتيح له العودة إلى الاتفاق السعودى، بعد القرار الصادر في حقه سابقًا من لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بمنع تعاقده مع أي نادٍ سعودي، عقب رفضه تمديد عقده مع الاتفاق بعد استئناف النشاط الرياضي، الذي توقف احترازيًا للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أزارو اتفق مع إدارة نادي الاتفاق على توقيع عقد جديد، ينتقل بموجبه إلى الاتفاق بشكل نهائي، بعد أن كان اللاعب معارًا منذ الفترة الشتوية الماضية ولمدة ستة أشهر قادمًا من الأهلي المصري.

وبيّنت المصادر أن أزارو خضع للشروط التي وضعتها إدارة الاتفاق، بعدم المطالبة بالرواتب التي خُصم منها 50 في المئة، إضافةً إلى الموافقة على قيمة الانتقال الكامل إلى نادي الاتفاق.

فيما بقيت موافقة الأهلي، الذي طالب بمبلغ عالٍ لشراء عقد المهاجم المغربي الذي أصبح خارج خدمات السويسري فايلر مدرب الأهلي المصري، حيث أن عقد إعارة أزارو للاتفاق الموسم المنصرم يتضمن بند حق الشراء مقابل مليون و100 ألف دولار، وطالب الأهلي المصري الاتفاق بتسديد 100 ألف دولار، مستحقات متأخرة من إعارة الستة أشهر.