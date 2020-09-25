شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الأهلى تدريباته، مساء اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة طنطا غدا السبت، في افتتاح الجولة الـ 30 لبطولة الدورى الممتاز.

ويركز رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، على بعض الجمل الفنية التي يرغب في تطبيقها بالمباراة، بجانب مراجعة الخطة التي استقر عليها لخوض اللقاء وبعدها سيعلن القائمة التي ستدخل المعسكر المغلق.

وينتظر أن يخوض الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من، محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه محمود وحيد وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمد هاني وأليو ديانج وعمرو السولية وجيرالدو ووليد سليمان ومحمود كهربا وأليو بادجي.