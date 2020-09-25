شكرا لقرائتكم خبر عن 14 لاعب ينتظرون طلب الاستدعاء من الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسود حالة من الترقب بين 14 لاعب معار من النادى الأهلى، لأندية أخرى، لقرار لجنة التخطيط بشأن عودة المعارين خاصة بعدما كلف مجلس الإدارة، اللجنة بحسم ملف المعارين، بعد تأكد رحيل رينيه فايلر المدير الفنى، نهاية الشهر الجارى. ومن أبرز اللاعبين المعارين صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبدالمنعم (سموحة)، وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة)، ومحمد شريف (إنبي)، وعمرو جمال وعمار حمدى وأحمد علاء (طلائع الجيش). الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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