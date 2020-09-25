شكرا لقرائتكم خبر عن مع أنباء اقترابه من الرحيل.. كشف حساب فايلر مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فايلر حقق لقبين مع الأهلى، هما السوبر المحلى بعد التغلب على ‏الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الموسم الماضى، والدورى الممتاز ‏فى الموسم الحالى، وقاد الفريق لنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، ‏وخسر لقبا وحيدا هو السوبر المحلى للموسم الجارى‎

.‎ فايلر استطاع قيادة الأهلى لأفضل بداية في الدورى منذ موسم 2004-‏‏ 2005، بتحقيق 16 انتصاراً متتالياً في الدورى، وعادل رقم حسام ‏البدرى الذي حقق نفس هذا العدد من الفوز المتتالى في دورى 2017-‏‏ 2018، ولكنه لم يتمكن من معادلة رقم جوزيه القياسى بـ17 فوزا متتاليا ‏مع انطلاق دورى 2004- 2005.‏ فايلر قاد الأهلى في 38 مباراة خسر خلالها في مباراتين، أمام كل من ‏النجم الساحلى في إفريقيا والزمالك بالدورى.

وفاز في 29 مباراة، ‏وتعادل في 7 مواجهات، منها مواجهة خسرها الفريق بركلات الترجيح أمام ‏الزمالك بالسوبر.‏ ويُعتبر الفوز على طنطا بخماسية هو الأكبر للفريق في ولايته، بينما ‏الخسارة أمام الزمالك في القمة 120 بثلاثية هي الأثقل في رحلته مع ‏الأهلى.‏ وتعثر الأهلى في التسجيل مع فايلر في أربع مناسبات فقط، وذلك ‏بالتعادل سلباً أمام الزمالك في الوقت الأصلى للسوبر، كذلك في تعادلين ‏سلبيين بالدورى أمام كل من الاتحاد السكندرى ومصر للمقاصة، ‏وبالخسارة في لقاء النجم الساحلى بهدف دون رد في مستهل مشوار ‏الفريق الأحمر بمجموعات دورى أبطال إفريقيا في نسختها الجارية.‏