شكرا لقرائتكم خبر عن مع أنباء اقترابه من الرحيل.. كشف حساب فايلر مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فايلر حقق لقبين مع الأهلى، هما السوبر المحلى بعد التغلب على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الموسم الماضى، والدورى الممتاز فى الموسم الحالى، وقاد الفريق لنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، وخسر لقبا وحيدا هو السوبر المحلى للموسم الجارى
. فايلر استطاع قيادة الأهلى لأفضل بداية في الدورى منذ موسم 2004- 2005، بتحقيق 16 انتصاراً متتالياً في الدورى، وعادل رقم حسام البدرى الذي حقق نفس هذا العدد من الفوز المتتالى في دورى 2017- 2018، ولكنه لم يتمكن من معادلة رقم جوزيه القياسى بـ17 فوزا متتاليا مع انطلاق دورى 2004- 2005. فايلر قاد الأهلى في 38 مباراة خسر خلالها في مباراتين، أمام كل من النجم الساحلى في إفريقيا والزمالك بالدورى.
وفاز في 29 مباراة، وتعادل في 7 مواجهات، منها مواجهة خسرها الفريق بركلات الترجيح أمام الزمالك بالسوبر. ويُعتبر الفوز على طنطا بخماسية هو الأكبر للفريق في ولايته، بينما الخسارة أمام الزمالك في القمة 120 بثلاثية هي الأثقل في رحلته مع الأهلى. وتعثر الأهلى في التسجيل مع فايلر في أربع مناسبات فقط، وذلك بالتعادل سلباً أمام الزمالك في الوقت الأصلى للسوبر، كذلك في تعادلين سلبيين بالدورى أمام كل من الاتحاد السكندرى ومصر للمقاصة، وبالخسارة في لقاء النجم الساحلى بهدف دون رد في مستهل مشوار الفريق الأحمر بمجموعات دورى أبطال إفريقيا في نسختها الجارية.
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