شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بين لوف والأندية الألمانية بسبب الارتباطات الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قد يواجه يواخيم لوف، المدير الفنى للمنتخب الألمانى، بعض المتاعب مع أندية البوندسليجا بشأن استدعاء لاعبيها لمباراة دورى الأمم الأوروبية الشهر المقبل في أوكرانيا، التي تعتبرها سلطات الصحة في ألمانيا منطقة عالية الخطورة فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت مجلة «كيكر سبورتس» عن سيباستيان كيل، مدير قسم تراخيص اللاعبين في بوروسيا دورتموند، قوله: «نعمل على حلول لكن أيضا نحتفظ بحق عدم التفريط في اللاعبين إلا إذا تم السماح لنا بالاعتماد عليهم بمجرد عودتهم».

وجاءت تصريحات «كيل» في إشارة إلى لوائح العزل الطبى في ألمانيا، والتى تطبق على الأشخاص العائدين من مناطق عالية الخطورة مثل أوكرانيا، التي يواجهها منتخب ألمانيا في العاشر من الشهر المقبل. وواجهت فرق البوندسليجا مشاكل فيما يتعلق باللاعبين العائدين من المباريات الدولية التي جرت في مناطق عالية الخطورة الشهر الجارى، مثل هيرتا برلين الذي افتقد مهاجمه البولندى كرزيستوف بياتيك الذي غاب عن مباراة الفريق في مسابقة الكأس بسبب العزل الطبى. وبحسب اللوائح الخاصة بجائحة كورونا والتى أقرها الاتحاد الأوروبى لكرة القدم (يويفا)، فإن الأندية ليست مرغمة على السماح للاعبيها الدوليين بالمشاركة في المباريات التي تقام في مناطق عالية الخطورة. ومن المقرر أن يعلن «لوف» الأسبوع المقبل عن قائمته للمواجهة أمام أوكرانيا، وكذلك المواجهتان في كولونيا أمام تركيا يوم السابع من أكتوبر المقبل وأمام سويسرا يوم 13 من الشهر المقبل. وقال أوليفر بيرهوف، مدير المنتخب الألمانى، إن فريقه يطبق معايير صحية صارمة وأن رحلة أوكرانيا ستستغرق 36 ساعة فقط، وستكون في أجواء احترازية مشددة «الأندية تدرك أننا نفرض عناية خاصة».