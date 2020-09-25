شكرا لقرائتكم خبر عن سيرجينو دست يقترب من الانضمام لبرشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بات الأمريكى سيرجينو دست، ظهير أيمن أياكس أمستردام، على مقربة من الانتقال لصفوف برشلونة، في الميركاتو الصيفى الجارى. ويعتبر دست هدفًا لناديى برشلونة وبايرن ميونخ، خصوصًا الأول الذي أعلن رحيل ظهيره الأيمن البرتغالى نيلسون سيميدو إلى وولفرهامبتون.

وبحسب صحيفة «سبورت» الكتالونية، فإن دست قام بالفعل بتوديع زملائه في الفريق، اليوم الخميس، وأخبرهم بأنه سينتقل إلى إسبانيا من أجل الانضمام إلى برشلونة.

وأوضحت الصحيفة، أن ناديى برشلونة وأياكس قطعا شوطًا طويلًا من المفاوضات لإتمام الصفقة، بعد أن أبدى دست رغبته في الرحيل إلى البلاوجرانا. وأشارت الصحيفة، إلى أن هناك عقبة وحيدة تتمثل في شكل الدفع، حيث يريد أياكس الحصول على جزء من مبلغ الانتقال، مع إمكانية تأجيل الباقى.

ويسعى كومان لإعادة بناء برشلونة وتدعيمه بلاعبين مميزين أملاً في استعادة قدرات الفريق والفوز بكافة البطولات التي يشارك بها