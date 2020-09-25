شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز باكيًا: الرحيل أمر صعب وأغادر فخورًا بمسيرتى مع برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ودع الأوروجويانى لويس سواريز مهاجم برشلونة، النادى الكتالونى ومشجعيه، عقب إعلان انتقاله لصفوف أتلتيكو مدريد هذا الصيف.

وقال سواريز باكيًا، خلال مؤتمر صحفى: «الأمر صعب جدًا بالنسبة لى، وفى البداية أشكر النادى الذى وثق بى بعد خطأ ارتكبته قبل التوقيع، وسأكون دائمًا ممتنًا للمعاملة التى تلقيتها والجميع يعرف الجهد».

وأضاف: «أترك العديد من الأصدقاء هنا، وأيضًا عائلتى تحملت الكثير وعاشت كل شىء معى، وأتمنى أن يرانى أطفالى وأنا أحصد الألقاب، وأشكر المشجعين على حبهم ولن أنسى ذلك أبدًا».

وتابع: «الوصول إلى هنا هو حلم تحقق، ولم أتخيل تحقيق هذه الأرقام، ويمكننى الرحيل بفخر ورضا عن هذه السنوات الست، ولدى ذكريات كثيرة، منها لقب الليجا الأول ودورى الأبطال، وبعد كل وداع يكون لكل لاعب أسلوب حياته الخاص به».

وقال: «ما يجب أن نقدره الآن هو أننى يجب أن أشعر بالفخر، وهناك أشخاص نتفق معهم وآخرون لا، لكن يجب أن تكون دائمًا ممتنًا لبرشلونة».

ونوه: «لقد كان شهرًا مجنونًا، وتم اختراع الكثير من الأشياء وتسريبها، وهناك أشياء تُثير الغضب، والجميع يعرف علاقتى مع ميسى، والوقت الذى كنا فيه معًا حاولنا تقديم أفضل ما لدينا، ويجب أن أغادر بفخر».

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وتابع: «المدرب لم يعتمد علىّ، وأغادر برضا، حيث كسرت أرقام لاعبين رائعين، وسعيد بترك صورة جميلة، وأتمنى أن يتذكرونى بالخير وما تركته فى النادى».

واستكمل: «حين أخبرنى المدرب بقراره كنت أتفهمه، وكنت سأواصل العمل حتى أجد حلا جديدًا، ولم يكن لى أى مشكلة معه، وحين وضعنى برشلونة فى السوق، كانت هناك عدة اتصالات، وشعرت أننى مؤهل للذهاب إلى فريق قادر على المنافسة».

وعن رحلته مع أتلتيكو مدريد، أجاب: «أنا منجذب للغاية للتحدى الجديد، والمباريات ضد فريقى السابق برشلونة ستكون خاصة، وسبق لى أن عشت مثل هذه اللحظات، وسأدافع عن قميص فريقى».

وتابع: «عاتبنى أو...؟ (ينظر للرئيس بارتوميو)، علينا أن ننتقد أنفسنا فى دورى الأبطال، ولعبت البطولة مع عدم راحة وإصابات، لكننى لا ألوم نفسى على أى شىء».

وأضاف: «لقد تحدثت مع دييجو جودين وأنطوان جريزمان، وأرحل بحماس وتوقعات كبيرة، وأتلتيكو يُقاتل من أجل الليجا وهو فريق تنافسى وطموح، وأتمنى تحقيق شىء مهم معه».

وعن مواجهة ميسى، أجاب: «لقد لعبت ضده بالفعل مع المنتخب، وهذا لن يُغير علاقتنا، فلا يوجد أى اختلاط».

وبسؤاله عن إشارته للرئيس فى المؤتمر، علق: «لقد كانت مزحة، والناس يأخذونها كما يريدون، واليوم هو وداعى».