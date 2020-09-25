كل ما تريد معرفته عن مباراة المقاصة والمقاولون

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جدة - عمرو شويل يلتقي فريق المقاصة مع نظيره المقاولون العرب في الخامسة والنصف عصر اليوم الجمعة على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة الكروية ، يدخلها الفريق الفيومى منتشياً بعد التعادل السلبى مع الاهلى بطل الدوري في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل ذئاب الجبل مع زعيم الثغر بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

*ترتيب المقاصة والمقاولون العرب فى جدول الدوري

ويحتل مصر المقاصة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 9 وتعادل في 10 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 37 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 14 وتعادل في 7 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً.

*تاريخ مواجهات المقاصة والمقاولون العرب

تاريخيا، مباراة اليوم تحمل المواجهة رقم 16 بين الفريقين في مسابقة الدوري، حيث يتفوق المقاصة في 9 مواجهات سابقة، منها ثلاثة مواسم ذهابا، وإيابا، مقابل 3 فقط لذئاب الجبل، وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل.

سجل مصر المقاصة 23 هدفا، يتقدمهم كلا من أحمد الشيخ، وحسين حمدي برصيد 3 أهداف، في حين سجل المقاولون 13 هدفا، يتقدمهم محمود عزت برصيد هدفين.

أول مواجهة كانت في موسم 2010/2011، وفاز المقاصة ذهابا وإيابا، الأولى في الأسبوع العاشر بالفيوم "الخميس 04 من نوفمبر2010" وفاز بهدفين دون رد.

أول اهداف المواجهة كانت بطريق الخطأ وسجله حمادة السيد قبل نهاية الشوط الأول، وأضاف حسين حمدي الثاني في بداية الشوط الثاني.

وفى الجبل الأخضر، كرر المقاصة الفوز بنفس النتيجة بهدفين سجلهما أيمن كمال في الشوط الأول، أهدر أحمد بكرى ضربة جزاء للضيوف قبل النهاية احتسبها الحكم سعيد عبدالغفار.

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أول تعادل جاء بتاريخ 06 من يناير 2014 وانتهت المباراة سلبيا، بينما كان أول فوز للمقاولون في الدور الثاني لنفس الموسم، في 23 أبريل 2014، بأربعة أهداف مقابل هدفين.

تاريخيا، فشل عماد النحاس في تحقيق أي فوز على مصر المقاصة، في 6 مواجهات كمدير فني، خسر في 4 مواجهات، وتعادل مرتين.

انتهت مواجهة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الفريقين بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق سجل سيف الدين الجزيرى للمقاولون وتعادل مصطفى شبيطة للمقاصة فى الجولة الثانية عشرة للمسابقة والتى أقيمت على ستاد المقاولون العرب فى 5 يناير 2020 .

*عاشور يبحث عن الانطباع الأول والنحاس يتمسك بالوصيف

وتعد مباراة اليوم هي الظهور الأول لـ "على عاشور" مديراً فنياً مؤقتاً للمقاصة عقب رحيل إيهاب جلال عن منصبه ويسعى لترك بصمة جيدة في أول ظهور له مع الفريق الفيومى فيما شدد عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب على لاعبيه ضرورة استعادة قطار الانتصارات لمواصلة ملاحقة الزمالك وبيراميدز على المركز الثانى المؤهل للمشاركة الافريقية بالموسم الجديد.

*التشكيل المتوقع للمقاصة والمقاولون العرب

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام المقاولون العرب مكون من :" محمود حمدي- عصام صبحي - أحمد مودي - محمد دبش - أحمد محسن - خالد أوتشو - صلاح ريكو - محمد إبراهيم - ميدو جابر -باولن فوافي - عمرو مرعي".

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام المقاصة مكون من :" محمود أبو السعود فى حراسة المرمى، أمير عابد، محمد سمير، كريم مصطفى حسن الشامى، أحمد الشيمى، فاروقا نور الدين، لويس إدوارد، معروف يوسف، سيف الجزيرى".