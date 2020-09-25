شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يدعو نجومه السابقين لمساندة اللاعبين قبل مواجهة الطلائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان الدعوة للاعبى ونجوم الفريق القدامى على مر العصور ، من أجل حضور مران الفريق الأول المقرر انطلاقه فى تمام الرابعة من عصر السبت على ملعب الإسماعيلية ، صرح بذلك علاء وحيد المتحدث الأعلامى باسم النادى ، ويحل الإسماعيلى ضيفا على طلائع الجيش الأثنين المقبل باستاد جهاز الرياضة ، ضمن منافسات الجولة ثلاثين ببطولة الدورى المحلى.

وأضاف وحيد :”تلك الدعوة بغية مساندة اللاعبين والشد من أزرهم وتحفيزهم واعادة الروح لهم من أجل تخطى تلك المرحلة الصعبة والسعى جليا نحو استعادة نغمة الانتصارات بمسابقة الدورى والاستفاقة من سلسلة النتائج السلبية التى حدثت مؤخرا”.

وواصل :”مجلس الإدارة يثق بدون أدنى شك فى رغبة نجوم الفريق القدامى لمساندة ومؤازة اللاعبين وتفعيل دورهم الأساسى نحو اللاعبين الذين يمرون بفترة انعدام ثقة وغياب التوفيق والذى أثر بشكل سلبي النتائج خلال الفترة الماضية”.

وأتم المتحدث الاعلامى حديثه قائلا :” نعلم مدى الحزن والمرارة لدى كل جماهير وعشاق ونجوم النادى بعد تراجع النتائج على الصعيد المحلى ، ونحتاج من الجميع فى تلك الفترة للتكاتف ونبذ أية خلافات وإعلاء مصلحة الفريق فوق أى مصلحة من أجل عبور تلك المرحلة واعادة الأمور لنصابها الطبيعى فى أسرع وقت ممكن”.

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ويعد الموسم الحالى الأسوأ فى تاريخ نادى الإسماعيلى على الإطلاق منذ انطلاق المسابقة عام 1948، بعدما تلقى الفريق الهزيمة الـ13 له بالأمس على يد بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة التاسعة والعشرين للدورى، ليتجمد رصيد الفريق عند 31 نقطة فى المركز الثانى عشر، وأصبح قريباً من الهبوط للقسم الثانى بعدما لعب 28 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 7 وخسر 13 لقاءً وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدفاً ولا يزال لديه لقاء مؤجل مع المصرى البورسعيدى.

وخسر الإسماعيلي فى الموسم الحالى ذهابا وإيابا أمام الأهلي والاتحاد السكندرى بجانب المصرى وحرس الحدود والمقاولون العرب وبيراميدز وأسوان والزمالك والمقاصة وإنبى.

الإسماعيلى تلقى أكبر عدد من الهزائم فى موسم واحد بالدوري برصيد 11 هزيمة، وجاءت فى 4 مواسم "1952-1953، و2005-2006، و2015-2016، و2018-2019" ، بينما نجح الدراويش فى الخروج دون هزيمة موسم واحد فقط عام 2001-2002، حين فاز بلقب الدوري للمرة الثالثة والأخيرة فى مسيرته.

ويحتل الإسماعيلى حاليا المركز الثاني عشر في الدوري، برصيد 31 نقطة، وحال إنهائه المسابقة في هذا المركز فسيكون الترتيب الأسوأ للنادي منذ موسم 1957-1958، عندما هبط الفريق باحتلال المركز الخامس عشر.

ويعانى الإسماعيلى حالة من التخبط بسبب تغيير أكثر من مدير فنى طوال الموسم حيث تولى قيادة الدراويش عدة مدربين فى الموسم واحد، هم: ميودراج يسيتش، وأدهم السلحدار، وديديه جوميز، ثم ريكادو، الأمر الذي يربك اللاعبين مع تغيير طرق اللعب، ويؤدي لنتائج عكسية في ظل محدودية إمكانيات كثير من عناصر الفريق.