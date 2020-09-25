شكرا لقرائتكم فايلر يقود مران الأهلي اليوم وسط أنباء رحيله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لقيادة مران الفريق الأحمر في الخامسة من مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد التتش إستعداداً لخوض مباراة طنطا غداً بالدوري.

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ويأتي تواجد فايلر وجهازه الأجنبي في ملعب التتش وسط أنباء كثيرة حول رحيل المدرب السويسري بعد أيام عن القلعة الحمراء حيث يرفض يرفض مسئولو الأهلي الإقدام على خطوة الإعلان عن فسخ التعاقد مع رينيه فايلر قبل يوم 1 أكتوبر المقبل بسبب الشرط الجزائي المدون في عقده والذي تقدر قيمته براتب 6 أشهر وهو ما يعادل مليون و150 الف دولار أى ما يوازي 18 مليون جنيه مصري، ويخشى مسئولو النادي الأهلي أن يستخدم فايلر الإعلان عن الفسخ من قبل إدارة الأهلي في مقاضاة الأهلي وشكواه للفيفا، والمطالبة بقيمة الشرط الجزائي حتى في حالة الاتفاق من الأن على فسخ التعاقد في المدة المُحددة.

واشترط رينيه فايلر الحصول على مكافأة الفوز ببطولة الدورى العام كاملة والمقدرة براتب شهرين بحيث يحصل على 400 ألف دولار فى ظل حصوله على 200 الف دولار شهرياً، وأكدت إدارة الأهلى للمدرب السويسرى أن صرف المكافأت فى النادى يكون فى نهاية الموسم وليس بعد الفوز بالمباريات مباشرة إلا أن فايلر وضع هذا البند كشرط أساسى للموافقة على ترحيل بند الفسخ فى عقده لمدة شهر، ووافقت إدارة الأهلى على رفع راتب السويسرى رينيه فايلر لـ200 الف دولار شهرياً بدلاً من 185 ألف دولار فقط أثناء تجديد عقده فى يونيو الماضى على أن يتم ذلك من تاريخه رغم انتهاء العقد الأول بنهاية الموسم الجارى، وبدأ فايلر فى الحصول على راتبه بعد التعديل بداية من شهر يوليو الماضى، فى الوقت الذى لم يتم رفع راتب جهازه المعاون.