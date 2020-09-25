شكرا لقرائتكم الزمالك يرفض عرض المحمدية لضم أحداد مقابل 650 ألف دولار وشرط للموافقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفضت إدارة الكرة بنادى الزمالك تحت إشراف أمير مرتضى، عرض شباب المحمدية المغربى لضم المغربى حميد أحداد مهاجم الفريق الأبيض المعار للرجاء البيضاوى المغربى، بعدما تقدمت إدارة نادى المحمدية بعرضا يقتضى بالحصول على خدمات أحداد بشكل نهائى بداية من الموسم المقبل، مقابل 650 ألف دولار، بعد تألق اللاعب هذا الموسم اللافت للنظر مع الرجاء المغربى.

واشترطت إدارة الكرة بنادى الزمالك، زيادة المقابل المالى من جانب شباب المحمدية المغربى لمناقشة العرض خلال الفترة القادمة التى سيتم حسم خلالها مصير اللاعب حيث يعد شرط الأبيض أن يكون المقابل المالى مناسب لإمكانيات اللاعب وما قدمه هذا الموسم فى فترة الإعارة مع الرجاء، وكشفت تقارير صحفية، عن دخول نادى أم صلال القطرى، فى سباق التعاقد مع المهاجم المغربى حميد أحداد، وذكرت صحيفة "الراية" القطرية، أن مسئولى نادى أم صلال، يستعدون للتفاوض مع المهاجم المغربى حميد أحداد، من أجل الحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفى الجاري، لتعزيز هجوم الفريق فى الموسم المقبل، وأضافت الصحيفة، أن النادى القطرى قام بالإستغناء عن معظم لاعبيه المحترفين، من أجل تدعيم الفريق فى الموسم الجديد، بعدد من اللاعبين الجدد، ومنهم حميد أحداد، مهاجم الزمالك.

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وعرض هشام آيت منا، رئيس نادى شباب المحمدية، فى الفترة الماضية، على الزمالك استضافة الفريق فى المغرب خلال فترة تواجد الفريق الأبيض لمواجهة الرجاء المغربى، فى المباراة المقرر لها يوم 18 من شهر أكتوبر المقبل، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، ويحرص رئيس شباب المحمدية على إقامة علاقات طيبة مع الزمالك للتعاون المشترك مستقبلا.