شكرا لقرائتكم الأهلي يحسم موقف فايلر الخميس القادم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حددت إدارة النادي الاهلي الخميس القادم موعداً نهائياً لإعلان موقفها من رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.. جاء ذلك بعد استيضاح كل الأمور وفي ضوء بنود التعاقد المبرم مع المدير الفني.

كما أكدت الادارة على أن كل ما يترد في وسائل الأعلام عن ترشيحات بديلة لخلافة فايلر كلام عار تماماً من الصحة ولم يتم التطرق إلى هذا الأمر خاصة وأن قرار الادارة بخصوص المدير الفني الحالي سوف يتحدد في الموعد المشار إليه وبما يخدم مصلحة النادي ويحافظ على مسيرة الفريق محلياً وقاريا ً.