شكرا لقرائتكم مرعي وفوافي يقودان هجوم المقاصة أمام المقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن علي عاشور المدير الفني لفريق االمقاصة تشكيل فريقه لمباراة المقاولون العرب، المقرر انطلاقها في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ ٢٩ للدوري. وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى: محمود حمدي الدفاع: عصام صبحي وأحمد مودي وأحمد ياسين وأحمد محسن Advertisements خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وميدو جابر ومحمد إبراهيم الهجوم: باولن فوافي وعمرو مرعي. ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو ومصطفى شبيطة وحسني فتحي وأحمد صبيحة وشميلس بيكلي وعبد الله مجدي وصلاح عاشور ومحمد توني وصلاح أمين. يدخل المقاصة المباراة برصيد ٣٧ نقطة ويحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري.‎

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