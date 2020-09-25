شكرا لقرائتكم طاهر ونجيب يقودان هجوم المقاولون أمام المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب، تشكيل فيقه الذي سيخوض مباراته ضد المقاصة، والتى تجمع الفريقين في الخامسة والنصف عصر اليوم الجمعة على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة الكروية ، يدخلها الفريق الفيومى منتشياً بعد التعادل السلبى مع الاهلى بطل الدوري في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل ذئاب الجبل مع زعيم الثغر بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالى: محمود أبو السعود فى حراسة المرمى، محمد سمير، فاروقا نور الدين، أمير عابد، حسن الشامى، محمد مجلى، أحمد الشيمى، طاهر محمد طاهر، شكرى نجيب، محمد عصام، محمد سالم.

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وعلى دكة البدلاء كل من: ابراهيم صلاح، يوسف الجوهرى، فادى نجاح، كريم مصطفى، عبد الرجمن فاروق، حسن شاهين، لويس إدوارد، معروف يوسف، سيف الجزيرى.

كما أعلن على عاشور تشكيل المقاصة الذى جاء كالتالى: حمد مودى، صلاح ريكو، باولن فوافى، خالد أوتشو، محمود حمدى، عصام صبحى، عمرو مرعى، محمد إبراهيم، أحمد محسن، ميدو جابر، أحمد ياسين

ويحتل مصر المقاصة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 9 وتعادل في 10 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 37 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 14 وتعادل في 7 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً.