شكرا لقرائتكم تعادل سلبي في الشوط الأول من مباراة الحرس والطلائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الاول من مباراة حرس الحدود وطلائع الجيش بالتعادل السلبى والمقامة حالياً على استاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وانحصر اللعب بين الفريقين وسط الملعب وغابت الخطورة على المرمى .

وبدأ طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود اللقاء بتشكيل مكون من : "أحمد السعدنى، محمد عبد الفتاح، خالد سامى، عمرو الحلوانى، أحمد فتحي فيليكس، حسن مجدى، نانا أنتوى، محمد أسامة، مصطفى جمال، عبد اللطيف جريندو، وتوني لوكاسا".

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: "أحمد شرويدة ومحمود رضا ويوسف محمد وجهاد جنيدى ومصطفى على وتونى جوميز ومحمد مصطفى شطا وعلى الزهدى وإبراهيم تونى".

بينما بدأ عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش اللقاء بتشكيل مكون من : "محمد بسام - أحمد زولا - علي الفيل - أحمد سامي - محمد ناصف - فرانك ستيفن -أحمد هانى - أحمد سمير - محمد أشرف روقة - عمار حمدى - عمرو جمال".

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من :"احمد داوودا وخالد سطوحى وعاصم صلاح وحسام باولو واحمد كابوريا ومصطفى محمود وابو بكر ديارا وكيفين موهيرى ومحمد شحاته"

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ويحتل حرس الحدود المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 6 وتعادل في 11 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً فيما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 7 وتعادل في 12 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.

مباراة اليوم تحمل الرقم 25 في تاريخ مواجهات الفريقين، أقيمت في الفترة من 2004/2005 وحتى 2015-2016، ثم مع عودة حرس الحدود الموسم الماضي.

يتفوق حرس الحدود بتحقيق الفوز في 11 لقاء، مقابل 7 للطلائع، وانتهت 7 مباريات بالتعادل ،سجل الطلائع 27 هدفاً فيما سجل حرس الحدود 29 هدفاً ، يأتي أحمد حسن مكي على قمة هدافي المواجهات برصيد 4 أهداف، ويليه زميله أحمد عبدالغني برصيد 3 أهداف.

انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الفريقين بفوز حرس الحدود بثلاثية دون رد سجلها محمد عبد اللطيف جريندو هاتريك بالجولة الثانية عشرة للمسابقة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى 8 يناير 2020 .

وطالب طارق العشرى المدير الفني لحرس الحدود لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارة في الجولة الماضية لاسيما في ظل تقارب النقاط بين الفريقين في جدول المسابقة ، في المقابل يسعى عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش للعودة من الإسكندرية بالنقاط الثلاث لإنهاء دوامة الهبوط مبكراً.