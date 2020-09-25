شكرا لقرائتكم صرف 7 آلاف جنيه لكل لاعب بمنتخب الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صرف مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مبلغ 7 الاف جنيه لكل لاعب بصفوف منتخب الشباب مواليد 2001 بعد المشاركة في البطولة الودية التي استضافتها السعودية في مارس الماضي وخرج الفراعنة من الدور قبل النهائي بعد الخسارة بضربات الترجيح أمام السنغال.

ويخوض منتخب مصر الشباب مواليد 2001 وديتين مع منتخب السعودية يوم 26 و 29 من شهر أكتوبر المقبل في اطار استعداد الفراعنة لتصفيات شمال افريقيا المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بتنزانيا في مارس المقبل.

وتقرر ان تقام وديتي منتخب مصر امام منتخب السعودية بالقاهرة ثم سفر الفراعنة بعدها في اول نوفمبر الي تونس للمشاركة في دورة شمال افريقيا.

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في سياق متصل تسببت انتخابات مجلس النواب المصري المقرر إقامتها يومي 24و25 اكتوبر المقبل في تعديل برنامج المباريات الودية الدولية لمنتخب مصر للشباب مواليد 2001 ، حيث كان من المقرر أن يواجه المنتخب نظيره السعودي أو المنتخب البحريني في الفترة من 20 إلي 25 من نفس الشهر، لكن تم تأجيلها.

يذكر أن منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين انتظم في معسكر مفتوح باستاد القاهرة من يوم الجمعة الماضي ويستمر حتي نهاية الشهر الجاري استعدادا لتصفيات لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كاس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بموريتانيا2021.

يستعد منتخب مصر للشباب لبطولة شمال أفريقيا التي تضم كلا من تونس والجزائر والمغرب وليبيا المقرر انطلاقها بالعاصمة تونس في السابع من نوفمبر ، حيث يتأهل أصحاب المركز الأول والثاني الي كاس أمم أفريقيا بموريتانيا