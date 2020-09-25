شكرا لقرائتكم زاراغوزا: سنفاجئ أهلي جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الإسباني جيرارد زاراغوزا مدرب نادي شباب أهلي دبي الإماراتي على جاهزية الفريق لمواجهة أهلي جدة، غداً السبت في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.

وأكد المدرب الإسباني في المؤتمر الصحافي للمباراة والذي عقد، اليوم الجمعة، أن كل اللاعبين الموجودين في القائمة وعددهم 25 لاعباً جميعهم مستعدون لخوض اللقاء والبدء كأساسيين.

وقال زاراغوزا: الفريق يعتمد على الجماعية ونلعب بروح عالية، في الدفاع والهجوم، ونحن سعداء بقوتنا في هذه البطولة وسنحاول أن نقوم بإيقاف ماركو مارين ونهاجم لنفاجئ النادي الأهلي، سعداء بالتأهل لدور الـ16، ومباراة الغد ستكون صعبة وقوية، لكن نحن لدينا الخبرة والتجربة وثقتنا كبيرة في أنفسنا بأننا قادرون على مواصلة المشوار وجاهزون لتقديم مباراة جيدة".

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وأضاف "ندرك جيداً أن مرحلة خروج المغلوب لا يوجد فيها تعويض، وبالتالي فقد قمنا بالإعداد للمباريات بدون راحة وبمنتهى العزيمة والإصرار".

وشدد المدرب الإسباني على أن كل الفرق متعبة من ضغط المباريات، وخوض مباراة قوية كل 72 ساعة تقريبا، وبالتالي فلعب مباراة واحدة بنظام خروج المغلوب أفضل بكثير من الذهاب والإياب.

وأردف "حصلنا على 7 نقاط منذ القدوم إلى الدوحة، وهذا أكبر رقم حققه أي فريق، وأعتقد أن قوتنا تكمن في اللاعبين ذوي الخبرة الذين خاضوا العديد من المباريات، وقدمنا مستويات جيدة خاصة أمام فريق باختاكور الأوزبكي الذي أراه واحدا من أقوى الفرق في المسابقة".