شكرا لقرائتكم فلادان: نسعى لخوض مباراة قوية.. ونحترم جميع المنافسين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب نادي أهلي جدة أن فريقه يخوض تحدياً جديداً في بطولة دوري أبطال آسيا، بمواجهة فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي غداً السبت في دور الـ16 من البطولة.

وقال المدرب الصربي في المؤتمر الصحافي الخاص بالمواجهة يوم الجمعة "كل الفرق الموجودة في البطولة قوية، ونحن نحترم جميع المنافسين، ونتطلع لأن نخوض مباراة قوية أمام شباب أهلي دبي من أجل التأهل للمرحلة القادمة في البطولة".

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واعترف ميلوسيفيتش أن الفريق واجه بعض المشاكل، خاصة في الدوري مع وجود إصابات في الفريق، وعدم انضمام كافة العناصر، وبالتالي كان الأمر صعبا للغاية في عدم ثبات التشكيل، لكن الفريق حاليا لا يعاني من أي غيابات قبل مباراة شباب الأهلي دبي والفريق في قمة الجاهزية لخوض اللقاء.

وأضاف "رغم كل الصعوبات فأنا سعيد للغاية بجميع اللاعبين في الفريق، فالأهلي يضم مجموعة رائعة من اللاعبين خاصة الشباب، ولدينا كذلك محترفون على مستوى عال جدا، وأنا أتطلع لرؤية المزيد من اللاعبين الشباب مع الفريق واكتساب الخبرات والشخصية القوية من المشاركة في مثل هذه البطولة القارية القوية".

وأضاف ميلويفيتش أن المستقبل سيكون أفضل بالنسبة للنادي الأهلي خلال السنوات القادمة "حرصنا على القيام بالاستشفاء اللازم بعد المباراة الأخيرة، ونتطلع لأن نكون في قمة مستوانا، ونحن نحترم كل المنافسين".