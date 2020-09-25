شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيومى يطالب رموز الإسماعيلى بالوقوف خلف الفريق لتخطى مرحلة الخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه خالد بيومى، عضو مجلس إدارة الإسماعيلى السابق، الدعوة لنجوم ورموز الدراويش على مر الأجيال، للوقوف خلف الفريق فى الوقت الحالى، لتخطى مرحلة الخطر الصعبة، مطالبهم بحضور تدريبات الفريق غدا ليشعر لاعبى الفريق بقيمة واسم وتاريخ النادى العريق، وقال بيومى، عبر حسابه على تويتر: "رسالتى لكل نجوم نادى الإسماعيلى من كل الأجيال وهم رموز النادى فى كل العصور.. العمل على الوقوف خلف اللاعبين فى التوقيت الحالى الصعب والخطر جدا.. أتمنى التواجد فى تمرين اللاعبين غدا.. لابد أن يشعر اللاعبين بقيمة واسم وتاريخ النادى من خلال تواجدكم".





ويعد الموسم الحالى الأسوأ فى تاريخ نادى الإسماعيلى على الإطلاق منذ انطلاق المسابقة عام 1948، بعدما تلقى الفريق الهزيمة الـ13 له بالأمس على يد بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة التاسعة والعشرين للدورى، ليتجمد رصيد الفريق عند 31 نقطة فى المركز الثانى عشر، وأصبح قريباً من الهبوط للقسم الثانى بعدما لعب 28 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 7 وخسر 13 لقاءً وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدفاً ولا يزال لديه لقاء مؤجل مع المصرى البورسعيدى.

وخسر الإسماعيلي فى الموسم الحالى ذهابا وإيابا أمام الأهلى والاتحاد السكندرى بجانب المصرى وحرس الحدود والمقاولون العرب وبيراميدز وأسوان والزمالك والمقاصة وإنبى.

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ويعانى الإسماعيلى حالة من التخبط بسبب تغيير أكثر من مدير فنى طوال الموسم حيث تولى قيادة الدراويش عدة مدربين فى الموسم واحد، هم: ميودراج يسيتش، وأدهم السلحدار، وديديه جوميز، ثم ريكادو، الأمر الذى يربك اللاعبين مع تغيير طرق اللعب، ويؤدى لنتائج عكسية فى ظل محدودية إمكانيات كثير من عناصر الفريق.