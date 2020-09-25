شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتلقى تهنئة من نادى أسوان بعد التتويج بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، برقية تهنئة من اللواء أحمد سليمان رئيس نادي أسوان بمناسبة تتويج الفريق الأول لكرة القدم بدرع الدورى للمرة 42 فى تاريخه والخامسة على التوالى.

وجاء نص البرقية على النحو التالى: "الكابتن الكبير كابتن مصر وكابتن النادي الأهلي ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي العظيم الكابتن محمود الخطيب..بالأصالة عن نفسي وبالانابة عن زملائي أعضاء َمجلس إدارة نادي أسوان الرياضي وأعضاء جمعيته العموميه يُشرّفنا تهنئة سيادتكم وأعضاء مجلسكم الموقر وأعضاء الجمعيه العموميه بالفوز بدرع مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم لهذا الموسم متمنيا للنادي العريق كل تقدم وازدهار وبالتوفيق دائما في جميع المجالات بإذن الله".

من ناحية أخرى، حرص جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على تهنئة الأهلي بعد تتويج الفريق للمرة الـ42 في تاريخه، وأرسل إنفانتينو برقية قال فيها: «أتقدم بخالص التهاني إلى النادي الأهلي المصري، لتتويجه ببطولة الدوري العام لموسم 2019-2020 للمرة الخامسة على التوالي ، وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إن تحقيق هذا اللقب جاء نتيجة عمل دؤوب والتزام، وإن على الجميع داخل الأهلي أن يفخروا بهذا الإنجاز الهام.

كما هنأ عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، الأهلي بعد تتويج الفريق وأكد الجنايني في تهنئته إلى مجلس إدارة النادي أن تتويج فريق الكرة ببطولة الدوري الممتاز يعكس الجهد الكبير المبذول داخل منظومة كرة القدم بالنادي، والمستوى المتميز الذي ظهر عليه الفريق خلال مشوار البطولة.