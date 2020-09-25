شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية تصرف 7 آلاف جنيه لمنتخب الشباب مكافأة المشاركة فى بطولة السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرف مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، 7 آلاف جنيه لكل لاعب بمنتخب الشباب مواليد 2001 بعد المشاركة فى البطولة الودية التي استضافتها السعودية مارس الماضي، وخرج الفراعنة من الدور قبل النهائى بعد الخسارة بضربات الترجيح أمام السنغال.

ويخوض منتخب مصر الشباب مواليد 2001 وديتين مع منتخب السعودية يوم 26 و 29 من شهر أكتوبر المقبل، فى إطار استعداد الفراعنة لتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بتنزانيا فى مارس المقبل.

وتقرر إقامة وديتى منتخب مصر أمام منتخب السعودية بالقاهرة ثم سفر الفراعنة بعدها فى أول نوفمبر إلى تونس للمشاركة فى دورة شمال أفريقيا.

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وفى سياق متصل تسببت انتخابات مجلس النواب المصرى، المقرر إقامتها يومى 24 و25 أكتوبر المقبل فى تعديل برنامج المباريات الودية الدولية لمنتخب مصر للشباب مواليد 2001، حيث كان من المقرر أن يواجه المنتخب نظيره السعودى أو البحرينى فى الفترة من 20 إلى 25 من نفس الشهر، ولكن تم تأجيلها.

يذكر أن منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين انتظم فى معسكر مفتوح باستاد القاهرة من الجمعة الماضي ويستمر حتي نهاية الشهر الجاري استعدادا لتصفيات لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كاس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بموريتانيا2021.

ويستعد منتخب مصر للشباب لبطولة شمال أفريقيا التي تضم كلا من تونس والجزائر والمغرب وليبيا المقرر انطلاقها بالعاصمة تونس في السابع من نوفمبر ، حيث يتأهل أصحاب المركز الأول والثاني الي كاس أمم أفريقيا بموريتانيا.