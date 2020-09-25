شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضم بيكهام لمدة 5 سنوات مقابل 12 مليون جنيه وإعارة لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مسئولو النادى الأهلي اتفاقهم مع وادى دجلة لضم أحمد رمضان بيكهام، مدافع الفريق، بداية من الموسم المقبل ولمدة 5 سنوات مقابل 12 مليون جنيه، مع اختيار دجلة لـ2 لاعبين أهلاوية يتم استعارتهما لمدة موسم، ورغم وجوب دفع الأهلي 15 مليون جنيه لاستعادة بيكهام، وفقاً لعقد بيع اللاعب الذى يمنح الأهلي الأولوية فى استعادته إلا أن الإدارة الحمراء نجحت فى ضم اللاعب مقابل 12 مليون جنيه فقط.

وأضاع مسئولو الأهلي ، وبالتحديد عدلى القيعي مدير التعاقدات وقتها، عقد بيع بيكهام لدجلة والذى يمنح النادي أولوية شراء اللاعب، بعد دخوله فى صفقة شراء محمد محمود من دجلة نهاية موسم 2018 ليتم الاتفاق على خصم قيمة بيعة من قيمة شراء محمد محمود، واستدعى الخطيب عدلى القيعي مدير التعاقدات وقتها والذى تولى المسئولية بعد رحيل محمد فضل وقبل تولى أمير توفيق مدير التعاقدات الحالى المسئولية، وتم تشكيل لجنة للبحث عن العقد ولكن دون جدوى.

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ويمنح العقد الضائع الأهلى الحق فى استعادة بيكهام مقابل 5 ملايين جنيه بالإضافة لقيمة شرائه، حال طلب عودته فى الموسم الأول، مع زيادة 5 ملايين جنيه فى كل موسم يتأخر الأهلى فى طلبه، فى الوقت الذى لن يستطيع أى نادٍ آخر الدخول فى صفقة شرائه إلا حال رفض الأهلى التعاقد مع اللاعب، ويحق للأهلى استعادة بيكهام فى الموسم الجديد مقابل 15 ملايين جنيه على أن يزداد الرقم 5 ملايين جنيه مع كل موسم، وهو البند الذى وقع عليه ناديا الأهلى ودجلة.

وحصل مسئولو الأهلى توقيع أحمد رمضان بيكهام لتدعيم دفاع الفريق في الموسم الجديد، ووافقت لجنة التخطيط بعد التشاور مع السويسري رينيه فايلر على استعادة اللاعب، ويحظى بيكهام بثقة عدداً من صناع القرار الكروي في الأهلي، خاصة أنه لاعب جوكر يُجيد اللعب فى أكثر من مكان منهم المساك والمدافع الأيمن والوسط المدافع، كما أنه ظهر بشكل جيد مع دجلة منذ انتقاله إليه، كما شارك مع المنتخب الأوليمبى فى بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة، والتى استضافتها مصر وفازت بلقبها لتصعد مباشرة لأولمبياد طوكيو.