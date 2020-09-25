شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفتح تحقيقاً مع عدلى القيعى بعد ضياع عقد بيع بيكهام لدجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر لليوم السابع أن هناك حالة من الغضب تسيطر على محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، ولجنة التخطيط التى يرأسها محسن صالح، بعد ضياع عقد بيع أحمد رمضان بيكهام، والذى يمنح النادى أولوية شراء اللاعب. ودخل أحمد رمضان بيكهام فى صفقة شراء محمد محمود من دجلة نهاية موسم 2018 ليتم الاتفاق على خصم قيمة بيعه من قيمة شراء محمد محمود وتقدر ذلك بـ5 ملايين جنيه، واستدعى الخطيب عدلى القيعى مدير التعاقدات وقتها، والذى تولى المسئولية بعد رحيل محمد فضل وقبل تولى أمير توفيق مدير التعاقدات الحالى المسئولية، وتم تشكيل لجنة للبحث عن العقد ولكن دون جدوى حتى هذه اللحظة.

ويدخل الأهلي في مفاوضات حالياً لاستعادة بيكهام، ليعرض الأهلي 5 ملايين جنيه لضم اللاعب، قبل أن تطلب إدارة دجلة الحصول على 15 مليون جنيه لإعادته للأهلي، وذلك إعمالا للعقد المبرم بين الطرفين والذى يمنح الأهلى الحق فى استعادته بـ5 ملايين جنيه بالإضافة لقيمة شرائه، حال طلب عودته فى الموسم الأول مع زيادة 5 ملايين جنيه فى كل موسم يتأخر الأهلى فى طلبه، فى الوقت الذى لن يستطيع أى نادٍ آخر الدخول فى صفقة شرائه إلا حال رفض الأهلى التعاقد مع اللاعب، ويحق للأهلى استعادة بيكهام فى الموسم الجديد مقابل 15 ملايين جنيه على أن يزداد الرقم 5 ملايين جنيه مع كل موسم، وهو البند الذى وقع عليه ناديا الأهلى ودجلة.

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وحصل مسئولو الأهلى توقيع أحمد رمضان بيكهام لتدعيم دفاع الفريق في الموسم الجديد، ووافقت لجنة التخطيط بعد التشاور مع السويسري رينيه فايلر على استعادة اللاعب، ويحظى بيكهام بثقة عدداً من صناع القرار الكروي في الأهلي، خاصة أنه لاعب جوكر يُجيد اللعب فى أكثر من مكان منهم المساك والمدافع الأيمن والوسط المدافع، كما أنه ظهر بشكل جيد مع دجلة منذ انتقاله إليه، كما شارك مع المنتخب الأوليمبى فى بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة، والتى استضافتها مصر وفازت بلقبها لتصعد مباشرة لأولمبياد طوكيو.