الأهلي يحدد موعداً نهائياً لحسم مصير فايلر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أعلن النادي الأهلي تحديد الخميس المقبل الموافق الأول من شهر أكتوبر المقبل موعداً نهائياً لإعلان موقف المدرب السويسري رينيه فايلر.

وفي بيان رسمي أعلن الأهلي أن القرار جاء بعد استيضاح كافة الأمور وفي ضوء بنود التعاقد مع المدرب السويسري.

Advertisements

ويمتلك رينيه فايلر بنداً يتيح له الرحيل مجاناً دون دفع 6 أشهر من راتبه شرطاً جزائياً للأهلي، وكذلك يحق للنادي الأحمر إقالته بلا أي نفقات، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر المقبل.

وأشار الأهلي في بيانه إلى أن كل ما تردد في وسائل الإعلان عن ترشيحات لخلافة رينيه فايلر في تدريب الأهلي هي مجرد شائعات وأخبار عارية تماماً عن الصحة.

وذكر بيان الأهلي أن الإدارة لم تطرق إلى مناقشة تعيين خليفة للمدرب السويسري رينيه فايلر، مع التأكيد على أن قرار الإدارة بخصوص المدرب الحالي سيُعلن في الموعد المُشار إليه، حفاظاً على مسيرة الفريق محلياً وإفريقياً.