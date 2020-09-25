مصدر لمصراوي: بيكهام أقوى المرشحين للعودة للأهلي.. وسعره 15 مليوناً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

قال مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، إن لجنة التخطيط بدأت في دراسة عقد أحمد رمضان "بيكهام"، لاستعادته في الموسم الجديد.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن التفاوض الرسمي مع وادي دجلة سيتم خلال أيام وسيكون الأهلي مُلزماً بسداد مبلغ 15 مليون جنيه وفقا للعقد الموقع بين الناديين وقت شراء دجلة للاعب.

ونوه المصدر ذاته، إلى أن العقد الموقع بين الناديين يمنع دجلة من بيع بيكهام لأي نادِ آخر طالما أن الأهلي يريد إعادته.

وأتم المصدر تصريحاته بالإشارة إلى أن اللاعب أقوى المرشحين للعودة في الموسم الجديد بناءً علي رؤية لجنة التخطيط.