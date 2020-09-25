محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:
قال مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، إن لجنة التخطيط بدأت في دراسة عقد أحمد رمضان "بيكهام"، لاستعادته في الموسم الجديد.
وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن التفاوض الرسمي مع وادي دجلة سيتم خلال أيام وسيكون الأهلي مُلزماً بسداد مبلغ 15 مليون جنيه وفقا للعقد الموقع بين الناديين وقت شراء دجلة للاعب.
ونوه المصدر ذاته، إلى أن العقد الموقع بين الناديين يمنع دجلة من بيع بيكهام لأي نادِ آخر طالما أن الأهلي يريد إعادته.
وأتم المصدر تصريحاته بالإشارة إلى أن اللاعب أقوى المرشحين للعودة في الموسم الجديد بناءً علي رؤية لجنة التخطيط.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر لمصراوي: بيكهام أقوى المرشحين للعودة للأهلي.. وسعره 15 مليوناً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.