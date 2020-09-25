مدرب وست برومتش يعلن جاهزية حجازي لمواجهة تشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أعلن الكرواتي سلافن بيليتش، المدير الفني لوست بروميتش ألبيون، جاهزية الدولي المصري أحمد حجازي مدافع الفريق لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويستضيف وست بروميتش فريق تشيلسي غدا السبت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ضمن منافسات الأسبوع الثالث لبريميرليج.
وقال بيليتش، في المؤتمر الصحفي لمباراة وست بروميتش وتشيلسي: "أحمد حجازي تعافى الآن من إصابته في أوتار الركبة وعاد إلى التدريبات الجماعية للفريق".
وكان حجازي غاب عن مواجهة هاروغيت تاون في مباراة الدور الثاني لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية بسبب إصابته في أوتار الركبة.
وتواجد مدافع منتخب مصر بديلا في مواجهة ليستر سيتي بالجولة الأولى من بريميرليج، قبل أن يغيب عن قائمة الفريق في مباراة إيفرتون بالجولة الثانية، وتلقى "باجيز" الخسارة في المباراتين.
يُذكر أن أن حجازي انضم إلى وست بورميتش مطلع موسم 17/18 على سبيل الإعارة قادمًا من الأهلي، قبل أن يقرر النادي الإنجليزي تفعيل بند شراء اللاعب ليصبح أحد الركائز الأساسية ضمن صفوف الفريق الصاعد لبريميرليج.
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