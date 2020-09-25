تقرير.. بعد الثلاثي.. هل يواصل ليفربول صفقاته الصيفية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

ثلاث صفقات حسمها ليفربول حتى الآن في الصيف الحالي من خلال ضم الظهير اليوناني كوستاس تسيميكاس، ولاعب الوسط الإسباني الدولي تياجو ألكانتارا، إلى جانب ضم الدولي البرتغالي ديوجو جوتا القادم من صفوف وولفرهامبتون.

ليفربول رغم تدعيم صفوفه خلال الفترة الأخيرة، إلا أن بطل الدوري الإنجليزي لا يزال يواصل نشاطه من حيث التعاقدات لتدعيم الفريق بالشكل الأمثل خاصة أن "الريدز" مقبل على عدة تحديات في مختلف الجبهات سواء كانت محلية أو أوروبية.

صحيح أن ليفربول دعّم صفوفه بثلاث صفقات إلا أنه لم يضم صفقة دفاعية حتى هذه اللحظة رغم رحيل الدولي الكرواتي ديان لوفرين إلى صفوف زينيت الروسي في صفقة قدرت بـ11 مليون جنيه إسترليني.

- بديل تركي محتمل:

الفترة الماضية شهدت ارتباط ليفربول بالمدافع التركي أوزان كاباك لاعب فريق شالكة الألماني من أجل تدعيم الدفاع في الفترة المقبلة خاصة بعد المفاجأة التي تعرض لها يورجن كلوب المدير الفني لليفر في لقاء تشيلسي الأخير.

ليفربول في المباراة الماضية تعرض لضربة مزدوجة متمثلة في غياب الثنائي الدفاعي جو جوميو وجويل ماتيب ليضطر كلوب الاستعانة بخدمات لاعب الوسط البرازيلي فابينيو للمشاركة أساسيًا بجوار فيرجيل فان دايك في لقاء حسمه "الريدز" على "البلوز" بهدفين دون رد.

وبحسب تقارير صحفية إنجليزية وألمانية، فإن إدارة ليفربول قدمت عرضًا يقدر بـ25 مليون يورو لشراء المدافع الدولي صاحب الـ20 عامًا إلا أن العرض لم ينل إعجاب مسئولي شالكة خاصة أنهم تعاقدوا مع اللاعب في الصيف الماضي بمقابل 15 مليون يورو قادمًا من شتوتجارت.

وأشارت التقارير الصحفية، إلى أن الأزمة المالية التي يعاني منها شالكة قد تجعل الإدارة الزرقاء للتفريط باللاعب والموافقة على عرض ليفربول.

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وخاض كوباك حتى الآن 29 مباراة رفقة شالكة استطاع المدافع التركي من خلالها أن يسجل ثلاثة أهداف ويصنع هدفًا حاسمًا.

- دعم هجومي جديد:

رغم تواجد النجم المصري محمد صلاح ومعه ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو إلا أن يورجن كلوب قرر تدعيم هجومه بالتعاقد مع النجم البرتغالي الشاب ديوجو جوتا قادمًا من صفوف وولفرهامبتون بمقابل مادي وصل لـ43 مليون يورو.

صفقة جوتا ربما لن تكون الوحيدة لتدعيم هجوم ليفربول في الموسم الجديد، إنما لا يزال يورجن كلوب يحلم بالتعاقد مع مواطن ساديو ماني الشاب السنغالي إسماعيلا سار والذي ارتبط كثيرًا بالانتقال للريدز في الفترة الماضية.

ويُعد سار أحد أكبر صفقات واتفورد في الموسم الماضي من خلال انتقاله إلى صفوف الفريق الإنجليزي قادمًا من واتفورد بمقابل مادي وصل قيمته لـ30 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، نقلاً عن مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، إلى أن إدارة واتفورد وافقت على عرض ليفربول من خلال الحصول على 32 مليون جنيه إسترليني للموافقة على بيع الجناح الشاب صاحب الـ22 عامًا.

ولفتت الصحيفة "البريطانية"، إلى أن المفاوضات انتقلت بين إدارة ليفربول ووكيل اللاعب للاتفاق على راتب سار الشخصي.

وتألق سار بقميص واتفورد في الموسم الماضي على الرغم من هبوط فريقه إلى دوري (تشامبيونشيب) حيث سجل ستة أهداف وصنع مثلهم في 30 مباراة.

سار كان لديه مباراة مميزة مع واتفورد بالموسم الماضي عندما وجه ضربة قوية لليفربول بإلحاق الهزيمة الأولى للريدز بالبريميرليج من خلال تسجيله هدفين في لقاء حسمه واتفورد بنتيجة (3-0).