كوفي لمصراوي: باتشيكو حاسم في قراراته.. وجيل 2015 الأفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد البوركيني محمد كوفي، مدافع سموحة والزمالك السابق، أن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني الجديد للفريق الأبيض، يتميز بشخصية قوية، مشيرا إلى أنه شخص دقيق وحاسم في قراراته.

وقال كوفي، في تصريحات خاصة لمصراوي: "باتشيكو هو أفضل مدرب لعبت معه في مصر بعد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، فهو مدرب قوي وصارم وصاحب شخصية قوية جدا".

وأضاف: "باتشيكو يحترم اللاعبين جدا، ويعرف كيف يتعامل معهم، فهو صاحب فكر خاص داخل الملعب، ويحب دائماً فرض أسلوبه على المنافسين خلال أي مواجهة يخوضها".

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وتابع: "عندما يكون التدريب في تمام الساعة السادسة، ويدخل أي لاعب الملعب في تمام السادسة ودقيقة، الأمر سيكون كافيا لوجود مشكلة كبيرة لهذا اللاعب، فهو شخص دقيق جدا وحاسم في كل قراراته ويحب الالتزام".

وأوضح: "أعلم أن المهمة التي جاء لها صعبة جدا نظراً لضيق الوقت، ولكني أتوقع أن ينجح مع الزمالك خلال الفترة المقبلة، فهو يعلم جيداً كيف يفوز".

وأكد: "باتشيكو يمتلك العديد من النجوم واللاعبين الكبار، ولكن جيل 2015 كان أقوى وأفضل، والدليل أننا حققنا ثنائية الدوري والكأس".

وأتم كوفي قائلا: "سعيد جدا بعودته وأتمنى له التوفيق في مهمته مع الزمالك".