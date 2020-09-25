مستند.. نص شكوى الخطيب ضد مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

حصل يلا كورة على نص الشكوى التي تقدم بها محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في اللجنة الأولمبية المصرية.

وطالب رئيس النادي الأهلي من خلال شكواه بضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بما يتفق مع الميثاق الأولمبي وذلك حرصًا على السلم العام.

وشدد الخطيب في الشكوى أن التجاوزات من جانب رئيس نادي الزمالك فاقت كل الحدود على حد وصف رئيس الأهلي في شكواه، مختتمًا أن هذه التجاوزات تنذر بفتنة كبيرة في الوسط الرياضي.

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وجاء نص الشكوى كالآتي:

" النادي الأهلي يرفع إليكم شكواه جديده بعد عدة شكاوى استمرت لمدة عام ونصف بشأن التجاوزات الفجة من جانب رئيس نادي الزمالك والتي لا تزال مستمرة بحق النادي الأهلي ومجلس إدارته من سباب وشتائم وإتهامات باطلة وكذلك تجاوزاته بحق المنظومة الرياضية من التشكيك في نزاهة الحكام والتحريض على العنف والحث على الكراهية والعنصرية والتحقير من الأشخاص بما يخالف كافة اللوائح وبنود الميثاق الأولمبي".