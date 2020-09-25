"أنتظر وعدك".. حسني عبد ربه يوجه رسالة لوزير الرياضة بشأن الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وجه حسني عبد ربه، نجم الإسماعيلي السابق، رسالة إلى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وطلب منه التدخل لتصحيح أوضاع النادي، الذي يمر بأزمة على صعيد النتائج خلال الموسم الجاري بالدوري المصري الممتاز.

وقال عبد ربه، في منشور عبر حسابه على "فيسبوك" اليوم الجمعة: "بعد ما حدث في الفترة الأخيرة، وعدت بأني سأتواصل مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لتحديد مقابلة معه في وجود رموز النادي الإسماعيلي لنتحدث ونفكر ونضع حلولا لننهض بنادينا مرة أخرى".

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وأضاف: "رحّب الدكتور أشرف صبحي وطلب مني أن المقابلة تكون بعد قُرعة كأس العالم لكرة اليد، وبالفعل انتظرت وقمت بالاتصال ببعض من رموز النادي، واتفقت معهم على المقابلة وكنا في انتظار مكالمة سيادة الوزير".

وتابع: "انتظرت انتهاء القرعة وحاولت الاتصال به أكثر من مرة، لكنه لم يرد على تليفونه، أرسلت له رسالة على حسب اتفاقنا لتحديد الميعاد، لكنه أيضا لم يرد حتى الآن".

وأتم قائد الدراويش السابق تصريحاته موجها رسالة لأشرف صبحي قائلا: "يا سيادة الوزير، أعلم بمشغوليات حضرتك الكثيرة، ولكن لا تنسَ الكيان، الإسماعيلي كبير، ويستحق منك وقفة لتصحيح الأوضاع.. وما زلتُ في انتظار مكالمة حضرتك كما وعدتني".