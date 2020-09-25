زيدان يكشف موقفه من التعاقد مع مهاجم جديد

كشف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني موقفه من التعاقد مع مهاجم جديد قبل غلق سوق الانتقالات الجاري.
وقال زيدان في المؤتمر الصحفي قبيل مباراة ريال بتيس في الدوري الإسباني: "حتى الَان لم نعلم موقفنا من تدعيم مركز المهاجم، لكنأي شئ يمكن أن يحدث حتى غلق سوق الانتقالات".
وأضاف: "أمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين بفريقي، أثق في قدراتهم كثيرًا نستعد بشكل جيد حتى نحقق أهدافنا".
وأشار إلى: "لا أريد تدعيم في أي مركز بفريقي،
وكانت قد أشارت بعض التقارير إلى، أن إيدنسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عرض نفسه على ريال مدريد بعد رحيله عن الفريق.
وانتهى عقد كافاني مع باريس سان جريمان بنهاية الموسم الجاري، ولم يتحدد مستقبله حتى الَان.
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