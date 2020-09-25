خيم التعادل السلبي، على الشوط الأول من مباراة حرس الحدود وطلائع الجيش، المقامة بينمها حاليًا على ستاد المكس، في إطار منافسات الجولة الـ29 من مسابقة الدوريالمصري الممتاز.
وانحصر اللعب بين الفريقين في وسط الملعب، ولم يشهد أية فرص ضائعة من الجانبين.
ويحتاج حرس الحدود تحقيق الفوزفي هذه المباراة، التي تعد مواجهة فارقة في مشواره بمسابقة الدوري العام، إذ يفرقه مركز واحد عن الهبوط ويمتلك 29 نقطة في المركز الخامس عشر.
في المقابل يحتل طلائع الجيش المركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر شوط أول سلبي بين حرس الحدود وطلائع الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.