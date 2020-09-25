شوط أول سلبي بين حرس الحدود وطلائع الجيش

خيم التعادل السلبي، على الشوط الأول من مباراة حرس الحدود وطلائع الجيش، المقامة بينمها حاليًا على ستاد المكس، في إطار منافسات الجولة الـ29 من مسابقة الدوري

المصري الممتاز.

وانحصر اللعب بين الفريقين في وسط الملعب، ولم يشهد أية فرص ضائعة من الجانبين.

ويحتاج حرس الحدود تحقيق الفوز

في هذه المباراة، التي تعد مواجهة فارقة في مشواره بمسابقة الدوري العام، إذ يفرقه مركز واحد عن الهبوط ويمتلك 29 نقطة في المركز الخامس عشر.

في المقابل يحتل طلائع الجيش المركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة.