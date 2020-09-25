ثنائي النجوم ينضم لمعسكر منتخب الشباب غدًا

ينضم ثنائي نجوم المستقبل محمود جهاد ومحمود عبد المحسن لمعسكر منتخب الشباب غدًا السبت بعد الاتفاق بين الجهاز الفني للمنتخب ونادي النجوم.

يلتقي منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين، مع السعودية مرتين وديًّا يومي ٢٦ و٢٩ أكتوبر المقبل استعدادًا لتصفيات شمال أفريقيا المقرر لها نوفمبر المقبل.

يبحث الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين، عن ودية جديدة يخوضها الفريق القومي

يوم الخميس المقبل، ضمن برنامج الفراعنة استعدادًا لتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم العام المقبل في موريتانيا.

تعادل منتخب مصر للشباب وديًّا مع فريق المصرية للاتصالات في المباراة التي أقيمت أمس على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة في إطار الاستعداد لبطولة شمال أفريقيا بتونس.

بدأ الجهاز الفني المباراة بتشكيل

مكون من السيد عطية لحراسة المرمي حسام عبدالمجيد محمد المغربي محمد أشرف ومؤمن عوض وفي وسط الملعب أحمد خالد وعبدالرحمن العشري أحمد أشرف وكريم محمد ويوسف حسن وفي الهجوم محمود عبدالعزيز نايسون.جاءت المباراة متوسطة المستوى واهدر محمد المغربي ركلة جزاء لمنتخب مصر بداية الشوط الثاني استطاع حارس الاتصالات التصدي لها.من المقرر أن يحصل المنتخب على راحة سلبية غدًا الجمعة على أن يعود لاستئناف المعسكر المفتوح يوم السبت المقبل بتدريب صباحي حتي نهاية الشهر الجاري.