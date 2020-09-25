أثنى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني ليفربول الإنجليزي، بمايكل أرتيتا، مدرب آرسنال، قبل المباراة المرتقبة بينهما، الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
أضاف كلوب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة:
وواصل مدرب ليفربول: "أرتيتا في وقت قصير أثبت أنه مدرب استثنائي، وهيكل فريقه ممتاز، لقد غيّر الأجواء في النادي للأفضل".
وتابع كلوب: "هم يدافعون بخطة 5-4-1، كما عندما يكون لديك لاعبون جيدون تجعل الأمر صعبًا على الخصم، خصوصًا عند امتلاكهم السرعة في الهجوم المرتد".
وأضاف مدرب الريدز:" لديهم الكثير من الأشياء الإيجابية ، هي في محلها، لكن لدينا فرصة للفوز عليهم يوم الإثنين المقبل".
كانت هذه تفاصيل خبر كلوب يُشيد بأرتيتا مدرب آرسنال: غيّر الكثير بالفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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