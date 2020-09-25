كلوب يُشيد بأرتيتا مدرب آرسنال: غيّر الكثير بالفريق

أثنى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني ليفربول الإنجليزي، بمايكل أرتيتا، مدرب آرسنال، قبل المباراة المرتقبة بينهما، الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

أضاف كلوب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة:

"أرسنال يلعب بمنظومة دفاعية جيدة، كل اللاعبين يشاركون في الدفاع".وواصل مدرب ليفربول: "أرتيتا في وقت قصير أثبت أنه مدرب استثنائي، وهيكل فريقه ممتاز، لقد غيّر الأجواء في النادي للأفضل".وتابع كلوب: "هم يدافعون بخطة 5-4-1، كما عندما يكون لديك لاعبون جيدون تجعل الأمر صعبًا على الخصم، خصوصًا عند امتلاكهم السرعة في الهجوم المرتد".وأضاف مدرب الريدز:" لديهم الكثير من الأشياء الإيجابية ، هي في محلها، لكن لدينا فرصة للفوز عليهم يوم الإثنين المقبل".