جريندو ولوكاسا يقودان هجوم حرس الحدود أمام طلائع الجيش

أعلن طارق العشري، المدير الفني لفريق حرس الحدود، تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها في تمام الثالثة من مساء اليوم على ستادالمكس، ضمن منافسات الأسبوع الـ29 من مسابقة الدوري العام.
حراسة المرمى: أحمد السعدني
خط الدفاع: حسن مجدي، محمد عبدالفتاح،خالد سامي، عمرو الحلواني
خط الوسط: أحمد فتحي فيليكس، مصطفى جمال، محمد أسامة
خط الهجوم: نانا أنتوي، توني لوكاسا، جريندو.
يحتل حرس الحدود المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة.
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