عمرو جمال يقود هجوم طلائع الجيش أمام حرس الحدود

أعلن عبدالحميد بسيوني، المدير الفني لنادي طلائع الجيش تشكيل فريقه لمباراة حرس الحدود، المقرر إقامتها في تمام الثالثة من مساء اليوم، على ستاد المكس، ضمن منافسات الأسبوع الـ29 من مسابقة الدوري العام.
ويعتمد بسيوني على عمرو جمال في مركز المهاجم للمباراة الثانية على التوالي، بجوار الثنائي عبدالرحمن زولا وعمار حمدي.
كما يلعب أحمد هاني في مركز الظهير الأيمن للمباراة الثانية على التوالي أيضًا، بعد عودته منالإصابة.
حراسة المرمى: محمد بسام.
خط الدفاع: محمد ناصف، أحمد سامي، علي الفيل، أحمد هاني
خط الوسط: محمد أشرف، فرانك ستيفين، أحمد سمير
خط الهجوم: أحمد عبدالرحمن زولا، عمرو جمال، عمار حمدي.
ويحتل طلائع الجيش المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصر ي الممتاز برصيد 33 نقطة.
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