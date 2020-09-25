مستند.. ننشر صورة شكوى محمود الخطيب ضد مرتضى منصور باللجنة الأولمبية

أوضحت شكوى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المقدمة للجنة الأولمبية المصرية ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن تجاوزات رئيس القلعة البيضاء فاقت كل الحدود وتنذر بفتنة كبرى في الوسط الرياضي.

جاء نص شكوى رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور: "النادي الأهلي يرفع إليكم شكواه جديدة بعد شكاوى عدة استمرت لمدة عام ونصف العام بشأن التجاوزات الفجة من جانب رئيس نادي الزمالك، التي لا تزال مستمرة بحق النادي الأهلي ومجلس إدارته من سباب وشتائم وإتهامات باطلة، وكذلك تجاوزاته بحق المنظومة

وطالب رئيس النادي الأهلي باتخاذ اللازم قانونًا بشأن الشكوى بما يتفق مع الميثاق الأولمبي، حرصًا على السلم العام والعلاقة بين الجماهير، خصوصًا أن تجاوزات رئيس الزمالك فاقت كل الحدود وتنذر بفتنة كبرى في الوسط الرياضي. يرفع إليكم شكواه جديدة بعد شكاوى عدة استمرت لمدة عام ونصف العام بشأن التجاوزات الفجة من جانب رئيس نادي الزمالك، التي لا تزال مستمرة بحق النادي الأهلي ومجلس إدارته من سباب وشتائم وإتهامات باطلة، وكذلك تجاوزاته بحق المنظومة الرياضية من التشكيك في نزاهة الحكام والتحريض على العنف والحث على الكراهية والعنصرية والتحقير من الأشخاص بما يخالف اللوائح وبنود الميثاق الأولمبي كافة".وطالب رئيس النادي الأهلي باتخاذ اللازم قانونًا بشأن الشكوى بما يتفق مع الميثاق الأولمبي، حرصًا على السلم العام والعلاقة بين الجماهير، خصوصًا أن تجاوزات رئيس الزمالك فاقت كل الحدود وتنذر بفتنة كبرى في الوسط الرياضي.

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